La Real Cofradía de los Verdes organiza una gran fiesta que ha llenado el Parque Municipal de villancicos y palmas

La Cofradía de los Verdes de Alhaurín de la Torre ha dado la bienvenida a la Navidad con una festiva y multitudinaria zambomba celebrada este sábado en el Parque Municipal. El evento ha reunido a cientos de vecinos, cofrades y visitantes en una jornada marcada por la música tradicional, el ambiente familiar y el espíritu navideño. El alcalde, Joaquín Villanova, y el concejal de Fiestas y Turismo, Andrés García, han acudido al encuentro.

Desde primeras horas de la tarde, el parque se ha llenado del entrañable sonido de los villancicos y las palmas, creando un ambiente cálido y cercano típico de estas celebraciones navideñas. La actuación ha corrido a cargo de Encarni Navarro, con temas como ‘No tengo el madroño pa polvorones’ y de ‘Más que Amigos’, en las que el público no ha dudado en unirse al cante y al baile.

Una barra con comida y bebida a precios populares, dispuesta por la propia cofradía, ha servido a los asistentes para reponer fuerzas durante toda la tarde.

El hermano mayor de Los Verdes, José María García, ha destacado la buena acogida del evento y ha agradecido la implicación de todos los asistentes, así como el esfuerzo de los hermanos verdes que hicieron posible la actividad. También ha señalado que esta zambomba se está consolidando como una cita tradicional dentro de su calendario navideño.

El encuentro ha concluido entre aplausos y buenos deseos, dejando patente que las tradiciones siguen siendo un punto de unión y convivencia para los vecinos de Alhaurín de la Torre en estas fechas tan especiales.