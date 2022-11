(Jose Mateos Mariscal, Wuppertal Alemania) «Son mis vecinos hispanos hablantes, en el barrio alemán los que me inspiran a escribir mi serial » Un español en Alemania» , Las historias de personajes marginados, como inmigrantes hispanos hablantes en Alemania, transexuales y gais, víctimas de explotación laboral, racismo o xenofobia, protagonizan el serial » Un español en Alemania»

Mi obra, la de un simple Basurero José Mateos Mariscal, que les cuenta desde Alemania el » – no ser ni de aquí ni de allá – “ y mi propia experiencia de migrante en el país Germano.

«Son mis vecinos en el barrio por los que escribo poner voz y rostro a la triste realidad de la emigración me motiva a dar a conocer al mundo entero la realidad de la emigración española en Alemania »

» Yo José Mateos Mariscal emigre de España hace diez años y me encontré a personas de habla hispana sin documentos y mujeres trans víctimas de la violencia, mujeres de habla hispana víctimas de la violencia de género, a las que les «arrebatan todo», que considero «poder enajenado», desarraigado y la invisibilidad de España en el extranjero.

presento en este periódico mis más recientes artículos de un » un español en Alemania “ conformado por muchos artículos que abundan en esa idea de dar voz y rostro a emigrantes españoles en Alemania

» La mía es una pluma de esquina proletaria que escribe historias de emigrantes españoles en Alemania, de los barrios marginales, que atrapa memorias para contar historias de grupos marginados. Una pluma que inventa mundos para dialogar sobre éste problema de la emigración española en Alemania . Esa es mi escritura» .

Como les ocurre a los inmigrantes, me enfrentó el no ser considerado «ni de aquí ni de allá» » Entre el aquí y el de allá está el de ningún sitio «, sobre ese espacio desde el que escribo y que me permite «ser honesto» con migo mismo.

Además, explico que la idea surge como un recurso para poner en perspectiva la doble naturaleza del migrante español en términos de cultura, experiencia y afectos.

Me refiero a mi trabajo como literatura menor , una literatura de carácter político y colectivo social en una lengua que no es la hegemónica, dirigida sobre todo a las nuevas generaciones, para que se vean representadas en esas obras y les motiven a escribir artículos sobre emigrantes.

«Es saber que el periódico es un instrumento para la comunidad, para empoderarla y que se empodere el periódico con esas historias, y así vamos creciendo», agrego como emigrante español en Alemania, que tengo muy presente a España en mi trabajo.

«Emigrar implica siempre un pequeño dolor y esas imágenes siempre van a estar. España , la de mis andanzas, siempre vive en mi corazón»

«Creo que tenemos que seguir trabajando en un camino larguísimo, que no creo que vaya yo a ver, para que esos personajes de emigrantes españoles en Alemania tengan voz y rostro , imágenes, recursos de nuestros barrios puedan estar ahí en algún momento y sin estereotipos, sino siendo ellos, con sus virtudes, defectos, con sus esperanzas y frustraciones».



“ SENSIBILIZAR SOBRE LOS DERECHOS DE LOS MIGRANTES»

«El propósito de este serial » un español en Alemania » es crear una red de conocimiento y solidaridad en el contexto de la crisis migratoria que viven los españoles en Alemania «.

«Con apoyo de este periódico que hoy pública mis artículos, desarrollamos este artículo de como punto de partida para sensibilizar sobre los derechos políticos y sociales de los migrantes españoles en Alemania, pero también a nivel global» .

«UNA RULETA RUSA DE POSIBILIDADES»

» un español en Alemania» señala que en éste sería exhibo «el abanico de emociones que experimentan estas personas emigrantes cruzando esta nueva frontera, en medio de un escenario natural increíble, pero que carga con una energía diferente, extraña, que se logra ver y sentir».

«Lo que pasa aquí es una ruleta rusa de posibilidades: el lector podrá sacar sus propias conclusiones, pero la sensación que prima es la vulnerabilidad y el miedo, con una mezcla de fuerza y coraje, lleno de sueños y expectativas… Aquí comienzan nuevas historias, pero también lo desconocido, ahí es cuando conocemos lo frágil del sistema frente a un derecho. Si fueras tú quien que tiene que ser un inmigrante, ¿cuáles serían tus derechos? Eso es lo que queremos transmitir» en el serial» Un español en Alemania



Un relato del amor que vino con los inmigrantes



» Un español en Alemania» sobre este proyecto que busca reflejar las historias de los inmigrantes españoles que hicieron crecer el país Germano los Gästearbeiten.

«Historias que apuestan a contar historias de amor de la inmigración española en Alemania. Todos tenemos en nuestros hogares esos relatos que han quedado flotando, quizás de un abuelo que en su día emigró , y yo me dedico a juntarlas y contarlas. Estamos lanzando este serial que es divino, por lo que representa para nosotros como españoles en Alemania»

«Están las generaciones que cuentan y las que preguntan, que somos los que sabemos de esos abuelos inmigrantes y tenemos como una responsabilidad en que estas historias persistan, queden plasmadas. A mí se me ocurrió escribir este serial l y desde entonces me llegan historias de amor, por ejemplo de un Argelino que en 1969 llega a la estación ferroviaria de Düsseldorf y se enamora de una española nacida en Béjar ( Salamanca) que nada que ver las culturas. Y esa familia que se generó ahí hoy está en Alemania

Cuando vamos rastreando esas historias, vamos descubriendo muchas cosas. Si a estas historias les ponemos el condimento del amor, imagínate.

Para mi , «una cosa es el relato oral donde las versiones un poco se van encontrando porque suelen ser dispares; y después están, los relatos escritos, las fotografías o las cartas. Es maravilloso cuando de repente se encuentran con una carta donde está, de puño y letra, lo más íntimo que uno quiere expresar al otro , expresar los sentimientos más profundos, el amor, la nostalgia «.

«Las mujeres muchas veces tuvieron un rol menos contado en la historia de la emigración, pero tenían un lugar fundamental en la emigración que es para sacarse el sombrero una y mil veces, mujeres que expresan su más profundos sentimientos».

Cuando los nietos se descubren en esos rasgos de sus antepasados emigrantes, hace mucho más bonito este trabajo.

» comento siempre que, en este momento estoy trabajando en una historia de un Asturiano que viene a trabajar a Alemania en el Tren como Gastarbeiter en mil novecientos setenta y tres. Y de ahí me enteré de su historia de amor con una vietnamita, en Alemania contamos con más de ciento vente nacionalidades lo que es posible enamorarse de cualquier persona maravillosa.»

«Hay investigación, charlas, recortes, y fundamentalmente la charla con la gente que te va relatando las historias, que son inéditas. He tenido oportunidades de viajar a los lugares donde han ocurrido y eso tiene un plus, el plus de trasladar todos los sentimientos al lector. Desde un español en Alemania damos las gracias y mil millones de gracias al periódico que pública nuestro serial el día de hoy.

Jose Mateos Mariscal