Los pabellones deportivos de El Limón y Blas Infante serán escenario de esta competición, que contará con más de 250 jugadores de 11 clubes, incluido por primera vez uno de Irlanda. La incorporación de la categoría femenina será otra de las novedades de esta edición

El mejor baloncesto juvenil llega a Alhaurín de la Torre este próximo fin de semana con el III Torneo Cadete que organiza el Club Baloncesto Alhaurín de la Torre, con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento. El concejal de Deportes, Francisco José Sánchez; el presidente del C. B. Alhaurín de la Torre, Juan Pedro Parra; el delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto, Ricardo Bandrés; y el director deportivo, Francis Tomé, presentaron el evento en rueda de prensa. Los dos pabellones polideportivos de la localidad, El Limón y Blas Infante, acogerán esta gran fiesta deportiva, que convertirá un año más a Alhaurín de la Torre en templo de la cantera del basket malagueño y andaluz. El torneo llega además cargado de novedades, entre las que destaca la incorporación de la categoría femenina y, por otro lado, su carácter internacional, al contar con la competición de un club de Irlanda: el Drogheda Wolves, que participa en un programa de intercambio con el C. B. Alhaurín de la Torre. Junto a estos dos, habrá otros ocho equipos participantes de Málaga, Granada, Córdoba, Jaén y Sevilla: el Unicaja, Fundación C. B. Granada, Náutico de Sevilla, C. B. Andújar, CAB Estepona, C. B. El Palo, Maristas de Córdoba, EBG Málaga y Málaga Basket MBK. La cita se desarrollará a lo largo de los días 7, 8 y 9 de febrero, con partidos en las categorías masculina y femenina en ambos pabellones. Entre todos los clubes, se espera reunir a más de 250 jugadores cadete (jóvenes nacidos en 2005), una categoría que carece de muchos torneos de estas características, por lo que el Campeonato de Alhaurín de la Torre se convierte en un acontecimiento que la mayoría espera con ilusión y ganas de competir. Los responsables del club local recalcaron la importancia que se le ha dado a este proyecto por parte de toda la institutución, hasta el punto de que ningún equipo competirá este fin de semana para volcarse en la organización.

El presidente, Juan Pedro Parra, adelantó que en próximas fechas los jóvenes del C. B. Alhaurín de la Torre acudirán hasta Irlanda, dentro del programa de intercambio con el Drogheda Wolves. “Va a ser un fin de semana de baloncesto y diversión muy intenso”, afirmó. El concejal Francisco José Sánchez agradeció el trabajo del club y la colaboración de la Federación, y celebró que se haya incorporado al torneo a las chicas. “Intentamos que todos los deportes se sientan como en casa”, resaltó.

Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es