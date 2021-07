Actualización de datos Covid-19 en Andalucía del 24 de julio

Ads

Actualización de datos Covid–19

Hospitalizació n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 974 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 169 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (40 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Cádiz (112 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Córdoba (95 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Granada (109 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Huelva (43 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (50 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Málaga (383 hospitalizaciones, de las que 57 en UCI) y Sevilla (142 hospitalizaciones, de las que 35 en UCI).

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 59.423 (+305) 4.009 (+2) 687 (0) 843 (0) 55.403 (+101) Cádiz 95.701 (+1.015) 6.042 (+5) 669 (0) 1.512 (0) 84.313 (+289) Córdoba 62.857 (+457) 4.844 (+4) 600 (0) 980 (0) 56.087 (+220) Granada 98.380 (+436) 8.577 (+13) 1.121 (0) 1.798 (+1) 90.993 (+221) Huelva 36.958 (+315) 2.471 (+7) 183 (+1) 395 (0) 33.175 (+73) Jaén 55.489 (+183) 4.842 (+8) 456 (0) 1.018 (+1) 51.745 (+153) Málaga 127.470 (+1.484) 8.983 (+58) 843 (+4) 1.703 (+3) 108.037 (+612) Sevilla 147.028 (+1.123) 11.344 (+8) 1.134 (+2) 2.057 (+1) 135.212 (+298) Total 683.306 (+5.318) 51.112 (+105) 5.693 (+7) 10.306 (+6) 614.965 (+1.967)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 497.85

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: