Actualización de datos Covid–19 V ac u n a s a d m i n i s t r a d as e n A n d a l uc í a a 18 de j u li o:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 782.190 437.558 373.860 Cádiz 1.370.257 768.474 652.180 Córdoba 918.611 513.017 437.732 Granada 1.002.738 570.529 474.033 Huelva 558.920 321.482 275.042 Jaén 715.442 405.952 344.360 Málaga 1.763.504 985.849 831.420 Sevilla 2.096.431 1.178.561 995.886 Total Andalucía 9.208.093 (98,94% dosis recibidas) 5.181.422 (61,21% población) (73,35% > 16 años) 4.384.513 (51,79% población) (62,07% > 16 años)

H o s pi t a l i z a c ió n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 712 pacientes confirmados con COVID–19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 149 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (24 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Cádiz (78 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Córdoba (69 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Granada (89 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Huelva (26 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (46 hospitalizaciones, de las que 8 en UCI), Málaga (267 hospitalizaciones, de las que 48 en UCI) y Sevilla (113 hospitalizaciones, de las que 37 en UCI).

Saludandalucia saludand Saludand ConsejeriadeSaludyFamilias

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 57.937 (+336) 3.965 (0) 681 (0) 839 (0) 55.077 (+27) Cádiz 92.189 (+602) 5.977 (+7) 667 (0) 1.511 (+2) 83.247 (+140) Córdoba 60.693 (+315) 4.798 (+13) 593 (+2) 978 (+1) 55.256 (+145) Granada 96.664 (+291) 8.483 (0) 1.118 (0) 1.787 (0) 89.908 (+129) Huelva 35.762 (+272) 2.446 (+7) 182 (0) 395 (0) 32.826 (+90) Jaén 54.481 (+239) 4.813 (0) 456 (0) 1.015 (0) 51.118 (+98) Málaga 121.027 (+1.509) 8.734 (+49) 820 (+1) 1.690 (+2) 105.677 (+287) Sevilla 143.318 (+539) 11.228 (+2) 1.127 (0) 2.048 (0) 133.923 (+220) Total 662.071 (+4.103) 50.444 (+78) 5.644 (+3) 10.263 (+5) 607.032 (+1.136)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 398.48

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA:

ht t p : / / ww w . i ec a .j u n t a – a n d al uc i a.es / sa l u d / d a t os S a n i t ari o s . h tm l

Actividad de Salud Responde y 061

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el

14 de marzo de 2020 hasta el 18 de julio de 2021, 35.695.992 llamadas por todas las líneas, recibiendo 46.847 en el día de ayer. De ellas, los 8 Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Sanitarias pertenecientes al 061 en Andalucía gestionaron el

22,3% de llamadas, el 74,8% fueron atendidas desde el 955 545 060 de Salud Responde y a través del 900 400 061, habilitado para la atención exclusiva de las consultas sobre coronavirus, se han recibido el 2,9% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento 1.114.455 llamadas.

Las primeras consultas por coronavirus comenzaron a ser solventadas por los centros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el pasado 25 de febrero de

2020. Desde esa fecha hasta el 18 de julio de 2021, los centros coordinadores de 061

y Salud Responde han resuelto 389.273 peticiones de asistencia o de información por este motivo. En la jornada de ayer, los operadores de los centros del 061 y Salud Responde resolvieron 497 consultas.

La aplicación móvil de Salud Responde suma 1272.413 consultas desde el 25 de febrero de 2020 hasta el 18 de julio de 2021, siendo el 44,6% para la realización de los test rápidos, llevándose a cabo un total de 1.158 ayer y 567.878 desde su puesta en marcha el 14 de marzo de 2020, con el fin de ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitarles la toma de decisión.