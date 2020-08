(Jesús Relinque Mota) Este artículo va dedicado a la policía local de Fuengirola y felicitación al jefe de policía municipal y sobre todo a los dos agentes que me atendieron en mi accidente, fue de lo más inesperado, iba a 40 por hora frené bien y se me resbaló la moto con la pintura del paso de cebra , en dos segundos estaba en el suelo con mi pierna derecha destrozada tras haber caído mi moto de 200 kilos en ella. ¿Cuestión? ¿Porqué resbala la pintura de la carretera?¿ porqué tantas personas mayores niños ciclistas y moteros en toda España se han lesionado o perdido la vida? algo habrá que hacer con este tema.

Bueno mi agradecimiento para los agentes que me ayudaron, que también educan ,porque le tuvieron que regañar a un señor que no se quitaba de en medio cuando me sentaban en un banco con mi pierna destrozada . No olvidemos que una de las funciones de la policia local es la educación cívica y vial y hacer respetar las leyes vigentes, también mil gracias a los compañeros de atestados que me atendieron de manera amable y humana por teléfono.

Por otro lado mi grandísimo agradecimiento y felicitación al equipo del doctor Méndez anestesista, Dr Idiart y Dr Alcobia y sus 5 asistentes que fueron amables profesionales y simpáticos en una complicada operación de 4 horas para salvar mi pierna , en general felicitación a todo el personal del hospital , bedeles, enfermeras , enfermeros, auxiliares a todos y a la dirección del centro y a la WellFare Flora por su ayuda, atención ,dedicación y cariño que ponen en su trabajo .

La operación fue un éxito y ahora a esperar unos meses para volver a andar, eso espero y a agradecer a todos los profesionales de la medicina y de la seguridad con un olé ,ole y olé su trabajo, su mérito y su desvivirse por ayudar al prójimo por encima de sus propios intereses y a veces con el riesgo de sus vidas ,sobre todo en los tiempos del covid que corren.

Un abrazo enorme

Jesús Relinque Mota

Profesor de instituto de Málaga