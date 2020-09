(Jmm Caminero) Al de Portoplano aquella mañana le había llegado otro libro u otro catálogo de exposición de algunos autores, para que indirectamente, sin indicárselo, les hiciesen una crítica o crónica, en definitiva, un artículo periodístico. El de Portoplano, que toda la vida, había estado encerrado y dormido en una pequeña ciudad, se debatía entre expresar unos cientos de palabras, sin engaños y sin mentiras, también, siempre siendo y estando en los límites de la misericordia. Al final, quién, apostaba por ti mismo, cuándo eras joven que rellenarías tantos millones de palabras y de imágenes, que no eran y después han sido y estado.

– De todo, de lo pequeño y de lo grande, se deducen e inducen ideas y conceptos y datos y razones y argumentos. Pero los temas son ilimitados y mi existencia pequeña.

– Quizás, los humanos de hoy, muchos, no quieren creer en la posibilidad del Misterio Dios, también queda mejor en muchos ambientes decir que se es agnóstico. Pero los humanos en esta cuestión tan grave y tan grande, al menos, si de verdad no creen o dudan seriamente, tienen el deber y el derecho hacia ellos mismos, y hacia los próximos o familiares, o hacia los demás, buscar y leer y pensar el enigma de Dios y sus misterios. No es que no crean, que puede ser sí o no, sino que no desean creer, no buscan creer en el Buen Dios. Que son cosas muy distintas.

– Mi estilo es que una frase, simple y modesta, abra un horizonte.

– No olvides que no es lo mismo votar a la formación política equis, creer o pensar que se es de esa ideología, incluso defenderla y argumentarla, y otra cosa es ser, porque se puede tener todo lo anterior, pero después en la vida comportarse de la forma contraria a y en muchos sentidos…

– Las injusticias se cometen en muchos ámbitos sociales, no solo son económicas, sino de muchos órdenes de la realidad.

– Vivimos en un inmenso mar de percepciones-sensaciones y de pasiones-deseos-pulsiones-libidos y de ideas-conceptos-hechos-datos. Y en ese enorme volcán estamos intentando con nuestras frágiles naves, viviendo y existiendo. Intentando ser y estar, de que nuestra identidad continúe en el espacio-tiempo, rodeados de todas esas realidades físicas y biológicas y psíquicas y sociales y culturales y espirituales…

– Hay personas que antes de los veinte años, ya han hecho mucho bien a otras personas, y otras que han hecho mucho mal a otras, y la mayoría, han realizado bien y mal…

– Los primeros actos o primeros deseos o emociones en un tema o cuestión, pueden intervenir en mayor o menor grado, la voluntad-racionalidad-inteligencia-libertad del ser humano. Pero si ya hemos optado por una solución conceptual a un problema, o un tipo de reacción actual o de actos ante una situación, ya las siguientes veces que realicemos dicha realidad o entidad, será más automática, por lo cual, no exigiremos a la racionalidad-libertad-voluntad-análisis tanta influencia, tanta discusión interna, sino que lo realizaremos de forma más automática o semiautomática, por indicar un término no demasiado adecuado…

– Por tanto, aunque resulte triste, si alguien ante una situación-persona-acto o tipo de acto, ya ha determinado una respuesta, esa combinación racional e irracional, ya, en general, es muy difícil que cambie su postura, tanto intelectual, ni pasional-emocional… ¡Tiene que suceder, un acontecimiento muy grande para que cambie de parecer…!

– Las pasiones-deseos-pulsiones son enormes en cantidad y en calidad, en diferencias y en matices, porque diríamos son combinaciones psíquicas internas y reacciones desde el interior hacia el exterior, y del exterior hacia el interior, por lo cual, si con siete notas se pueden obtener billones de composiciones posibles, en este campo aún, pueden surgir enormes matizaciones y diferencias, incluso dentro del mismo sujeto, de un año a otro, ante el mismo tema, o de un mes a otro…

– Diríamos que el gran trabajo que todo ser humano tiene que hacer es ordenar en verdad y bondad y racionalidad y prudencia, tanto su mundo racional como su mundo irracional, y la combinación y mezcla de ambos. Y ambas realidades, que forman una unidad, porque el ser humano es uno, tiene que hacerla con su misma identidad o yo, es decir, el mundo que surge de dentro y el que viene de fuera, que se combine y mezcla de mil modos, al mismo tiempo, es el mismo sujeto, el que tiene que poner racionalidad y verdad y bondad, sin menoscabo de aceptar las pasiones ordenadas y correctas, y las ideas-conceptos racionales y verdaderos… En definitiva, es una enorme lucha interior-exterior, exterior-interior entre multitud de constructos psicológicos-físicos-biológicos sociales-culturales, metafísicos-religiosos…

El de Portoplano pensaba mirando el silencio, que demasiados han dividido el mundo entre los de un color y los del otro, y creen que solo existen esos dos colores, y es más, creen que no se tienen que llevar bien entre ellos, y no se dan cuenta, de todos los puntos en común que arrastran y que tienen, y que ambos son dos caras de la misma moneda. Pero el de Portoplano, que ya estaba detrás de la última esquina, aunque no sabía el tiempo, se daba cuenta, que en ese juego de contrarios, muchos obtenían y han obtenido muchos beneficios. Por eso, continúan manteniendo esas supuestas diferencias, que existen, pero quizás, no son tantas, son “los que se pueden subir al carro, durante un tiempo, y los otros andando, y después, se cambian las tornas…”.

