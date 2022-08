En esta serie, que estamos esquematizando sobre cómo evitar accidentes de tráfico, artículos no demasiados literarios, pero que pueden sugerir ideas a estudiar por los expertos.

Me pregunto si los expertos en estos temas, de la DGT y, o de Escuelas de Aprendizaje de conducción, no podrían grabar videos, exponerlos en sitios oficiales, exponerlos en sus Webs oficiales, que diesen consejos, que expusiesen ideas, que redactarán con cierta libertad sugerencias, para conducir mejor, para prever mejor realidades.

Ya que el tema de la conducción es polisémico, transversal, que afecta a multitud de realidades humanas, desde las tecnológicas de una accidente, hasta las humanas, desde las económicas hasta consecuencias políticas, desde las sociales a las psicológicas. Es decir, se pueden abordar cientos de temas desde decenas de puntos de vista.

Pienso y opino, que existe, debe existir multitud de riqueza conceptual, en multitud de cerebros, desde camioneros que nos podrían dar consejos o ideas, hasta profesores de autoescuelas, hasta responsables de la DGT, hasta personas e instituciones y entidades que conforman este mundo…

Existen, uno o dos concursos de artículos periodísticos sobre esta temática. No sería conveniente, que otras entidades e instituciones creasen otros varios. Que en nuestra sociedad, hubiese seis o siete concursos y premios sobre esta temática, con distintas temáticas, o formas o maneras, sean de los distintos medios (televisión, radio, Internet, prensa, youtube, fotografías, etc.). De ese modo, alcanzaríamos un grado mayor de concienciación…

Internet nos indica, que fallecen por accidentes de tráfico un millón trescientos mil cada año en el mundo, casi las mismas cifras que por diabetes, por cáncer de bronquios, tráquea o pulmones… A esto hay que sumar, las personas que queden con heridas graves, para toda la existencia, también el coste económico para la sociedad, y, un tema, que rozamos, pero que no abordamos lo suficiente, las personas que se quedan huérfanas, niños y niñas, adolescentes y adolescentas, que se quedan sin padre o sin madre, o sin ambos. O, padres y madres que en unos minutos, les ofrecen la noticia que su hijo o hija o nieto o nieta se ha quedado sin respirar definitivamente, en un accidente de tráfico. La pena que esas personas, arrastrarán ya durante toda su existencia. Les quede diez años de vida, les quede cincuenta años de existencia…

No soy un experto, ni un entendido en esta temática, solo soy un observador de esta realidad, un conductor y un modesto articulista, que como tal, indico expresamente, cualquier opinión que surja de mi lengua, debe ser ponderada y aquilatada y evaluada por los expertos. Pero en la medida de mi modesto quehacer de articulista de opinión, pienso que debo aportar mi grano de arena a esta cuestión. Quizás, porque a los cinco años, tuve la desgracia que un vehículo, un Gordini, subió sobre mi pierna, y estuve meses, sin caminar. Quizás, esa herida ha quedado en el inconsciente y semiconsciente y consciente, y, modesta y mesuradamente, expongo ideas y sugerencias y conceptos que quizás, unos ojos expertos, alguna de ellas, podría servir para algo. No me atrevo para concienciar, palabra tan exageradamente utilizada en el ámbito social actual, a y en todos los temas. Sino simplemente para recordar…

Podría, incluso seleccionar un tema, y, redactar un artículo más largo, con muchos datos, quizás, así, algún concurso sobre esta temática, sería mas acogedor de estas ristras de palabras. Pero me muevo en una especie de síntesis, de ideas y sugerencias, no yendo demasiado por datos científicos y empíricos de cifras, ni tampoco, demasiado por los campos de la sensibilidad emocional, sino, aunque se besan ambos mundos o límites, algunas veces, tocamos y retocamos, solo modestas ideas, para que especialistas, quizás, las estudien. O, casi siempre, sea una opinión más y mayor a la temática que se indican… Uno más que expresa una opinión, que está en el ambiente, por ejemplo, que los patinetes, todos lleven casco, en la ciudad también –creo que ya se ha aprobado-. Ahora, demos un paso más, que los que van sobre patinetes, además de todas las medidas que ya tienen, lleven obligatoriamente, ropa reflectante, chalecos reflectantes, de unos determinados colores. Pienso, que esta medida sería esencial, pienso, que la DGT, debería fijar que colores, pienso que el problema de los patinetes, motos, bicicletas, ya que esta medida sería aplicable a todos. Pienso que esto sería esencial. Porque lo pequeño en un momento puede ser grande. Muchas cosas pequeñas hacen algo grande.

No olvidemos que con los patinetes, muchos, de momento, son jóvenes, adolescentes, los que los llevan conduciendo. No olvidemos, que muchos son hijos de familias que solo tienen ese hijo o esa hija. No lo olvidemos.

Un artículo periodístico de opinión hoy, es obligatorio no pasar de una frontera de ochocientos-mil palabras. Después, existen otros tipos de reportajes, editoriales, artículos largos, pero digamos en la bodega de palabras en el que se insertan mis ristras de chorizos de palabras e ideas y frases, lo que se denomina articulismo de opinión o literario, ese es el límite. Por tanto, ya debemos dar por concluido. Quizás, usted no sea consciente, que no deseo mostrarle alguna originalidad, no descubierta por nadie, sino más bien obligarle a pensar y a repensar. Este artículo, es intentar que usted piense y repiense. ¡Y, quizás también, me otorguen un premio en algún concurso sobre artículos periodísticos en la temática de los accidentes de tráfico…! Paz y bien…

