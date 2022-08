En tiempos aciagos, y todos los son, aunque muchos no lo crean, hasta ahora/presentes, estos menos que en el pasado. Olvidan dos guerras mundiales en el siglo veinte y otras cosas…

No les voy a explicar, la diversidad de teorías del y sobre el humor existentes, desde todos los puntos de vista. Yo, no conozco todas, porque existen decenas, pero si medio entiendo, diríamos, las más principales. Pero ahora, no vamos a fijarnos en dicha realidad. Sino en la necesidad de la risa y la sonrisa, aunque solo sea un pequeño movimiento de los músculos de la cara/tez/rostro que nos permita, mirar con más espera y esperanza. Se acercan, llevamos ya, como las olas del mar, una crisis y otra. Unas ascienden sobre otras, Unas se levantan sobre otras. Y, ahora, nos indican que vendrá otra nueva, pequeña o mediana o grande. Una, que será el resultado de las anteriores, más algún factor nuevo…

Ante la crisis, megacrisis sociales y económicas y ambientales y familiares y estatales, quedarán muchos caminos y diagnósticos y pronósticos y terapias, pero una de ellas, es la sonrisa y la esperanza. Tenemos que obligarnos, no solo a ver y prever, lo negativo de un asunto, sino también, lo positivo de esa realidad. Ver al mismo tiempo, que un fenómeno trae obscuridad y noche, y, también claridad y luz. Así, podremos hacer frente a todo lo que nos viene o vendrá o sucede o sucederá.

Por otro lado olvida usted que su bisabuelo no tenía el sistema de seguridad social que usted tiene, no tenía el sistema de bienestar social que usted tiene, no tenía el sistema de servicios médicos y de salud que usted tiene, no tenía…

Hay demasiadas ideologías, que por distintos fines, no todos filantrópicos y humanitarios, solo señalan el mal de la sociedad, de los grupos, de los individuos, de los estratos sociales, del Estado, de otras ideologías, de unos y de otros. Y, no podemos negar que existe el cáncer y existe el dolor de muelas y existe la diabetes sociales/políticas/económicas/culturales/metafísicas…, pero también, casi todo el organismo individual y social, funciona correcta o medio correctamente. Es más lo blanco que lo negro, más lo bueno que lo malo, más lo positivo que lo negativo… ¡Sin negar, que puede hoy caerle a usted/mí una montaña encima…!

Percibimos demasiada negrura en todo, demasiada poca luz y claridad. Parece que se ha materializado y cristalizado y horadado lo negativo y la negatividad y el pesimismo y la desesperanza en el ser humano. Estamos llenos de luz y de sol, y solo sentimos lo negro y lo negativo… Es un error moral y psicológico y antropológico y espiritual, que muchos intentan engrandecer, para que las personas no estén medio contentas, consigo mismas y con los otros.

En Colpisa, Iker Cortés, el 04 de agosto del 2022 publicó una columna titulada: Toni Acosta: “Para mí el humor es como una ciencia exacta”. El humor o el semihumor o el mediohumor tiene muchas perspectivas y materializaciones, sea el humor en la calle, entre dos personas, siempre que no infravalore a otros seres humanos, sea en película, en teatro, en televisión, en Internet por miles de autores desconocidos y conocidos, sea el humor gráfico en todos los soportes. El humor es una necesidad humana –tan importante como el respirar, comer, descansar, dormir, seguridad personal…-.

Dicen, que he narrado algunas veces, dicen, no sé si es cierto, -deseo que alguien, un interlocutor abajo en los comentarios, me proporcione un dato más exacto-. Que incluso en los campos de exterminio, existían en algunos momentos risas y chistes, incluso por los comandos obligados de judíos, que tenían la obligación, de ya muertos otros judíos, llevarlos a las bodegas de los crematorios. Lo que muestra y demuestra la enorme necesidad del cerebro y el alma humana, de intentar sonreír, para poder vivir y sobrevivir, incluso en momentos, no ya trágicos, sino megatrágicos, como los que narramos…

Me pregunto si los telediarios, al final, tendrían que tener una sección fija cada día, un pequeño monólogo o diálogo de un minuto, de distintos humoristas, para que nos produjesen la sonrisa y la risa. Otros días, dos o tres viñetas de humoristas gráficos… No sería acaso esta medida, una necesidad estratégica nacional, para la salud psicológica y moral de nuestra tierra y la que la habitamos…

Me pregunto, porqué una gran parte de periódicos digitales, mil y pico existentes en nuestro suelo ibérico, no tienen una sección de humor gráfico. Cuando durante décadas, dicha sección, ha sido la más leída en los periódicos en papel. Gustase más o menos.

Me pregunto, los redactores y equipos directivos de los medios digitales y los productores y los promotores y empresarios, porqué y por qué no son conscientes, que necesitan situar esta sección, con el fin, como necesidad táctica y estratégica, para nosotros los habitantes de la Celtiberia actual podamos sobrevivir. Es una necesidad de salud pública, es una necesidad de geoestrategia de salud personal y pública. Paz y bien y sonrisa…

