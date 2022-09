(Jmm Caminero) Hay temas, que ningún escritor, desea tocar, porque expreses lo que expreses, siempre se/te equivocarás. Uno, de ellos, que se rehúye es el titular de esta columna.

¿Cumple alguna función o finalidad el hiperlujo, de algunas personas, se sepa o se conozca o no…?, ¿es lógico y razonable y racional y moral, que algunas personas, puedan gastarse equis a la semana en un superyate, y, otros millones, se estén muriendo de hambre…?, ¿aplicamos esta lógica a todas las temáticas, pero también, a todos los sectores de la sociedad…?, ¿si situamos en una partida o a un juego equis, y, le otorgamos al principio a todos iguales dados o iguales dineros, al cabo de diez años, nos encontraremos, que algunos han ganado muchas divisas y otros han perdido…?

Por supuesto que nadie, menos este escribiente, desea y quiere, ha escrito multitud de párrafos, para que los cuatro jinetes del Apocalipsis, se reduzcan, desaparezcan, debiliten, porque pienso que son lacras y epidemias sociales y humanas, que ya la humanidad, debería haber resuelto, la guerra, el hambre, las epidemias biológicas que ya están resueltas, etc. Pero no podemos, engañar y engañarnos, en el actual sistema sociopolítico mundial, más en algunos territorios y menos en otros, existen diferencias entre personas y grupos y clases, a y en todos los niveles, políticos, económicos, culturales, religiosos, etc. ¿Qué hacer con esta cuestión? ¿El lujo que no es lo mismo que el superlujo, podríamos indicar dos categorías, cumple alguna función o finalidad, que sea, mínimamente coherente con el resto de la sociedad…?

¿Si alguien tiene veinte camisas normales, no debe comprarse una más, que sea de lujo, y, si alguien dispone de veinte camisas de lujo, podría comprarse una más, de superlujo?, ¿para algunos, esto sería bueno para la economía, porque habría una empresa en el mundo, al menos una, que se ocupa de crear mercancías de superlujo?, ¿pero como no solo existe el lujo y el superlujo y el megalujo en las camisas, sino en cientos de mercancías y servicios, podríamos pensar, que un tanto por ciento de la economía mundial, se debe a este sector?, ¿por consecuencia un tanto por ciento de la población mundial, directa o indirectamente, vive y sobrevive por/en esta realidad y bajo esta realidad…?

¿Dirán ustedes que es inmoral e injusto y, todos los adjetivos que quieran, que alguien, algunos, unos cientos o miles en el mundo, -no voy a buscar cifras de toda esta temática, en Internet-, tienen mucho de mucho, o mucho de algo, y, el resto apenas nada…?, ¿qué el diez por ciento de la población acumula el setenta y seis por ciento de la riqueza mundial, cifra que indica El Mundo, martes 07 de diciembre 2021 –cifra en la que puede que esté usted, aunque no se lo crea, gran parte de Occidente y…-?, ¿etc.?

Joaquín Dueñas, en un artículo de la Agencia Colpisa, del 04 septiembre del 2022, titulado: Los yates más lujosos, exclusivos y envidiables de los famosos. Nos describe, precios por alquiler, medidas de algunos yates, propietarios famosos… En definitiva, está tratando este tema histórico, hasta dónde sabemos y conocemos, reiterativo en la sociedad humana, hasta ahora.

Así visto, podemos no caer en la cuenta, que hace dos milenios, una parte de la población importante era esclava, esclavitud, que todavía parece ser, sigue existiendo, después pasamos al feudalismo, luego a la servidumbre, ahora, desde hace dos siglos y pico, el sistema liberal capitalista y por tanto, la proletarización, como marco esencial de producción. Y, ahora se prevé, que la inteligencia artificial, la informática aplicada a la maquinaria, irá transformando la fuerza o carga de trabajo…

Es relativamente fácil olvidarse de los pobres, y de los millones, que en estos momentos tienen hambre, y se irán muriendo en una atroz agonía y tortura interior, durante unas semanas y meses. Es relativamente fácil, criticar sin piedad a las clases altas de la sociedad, a nivel económico, que viven en una existencia de lujo y superlujo, pero hoy, nadie puede vivir de las rentas, sino que todos viven con/en una enorme cantidad de trabajo. Es fácil, una solución u otra… Pero es difícilmente difícil resolver esta cuestión –al menos, para este escribiente-.

Pero lo que es difícil, enormemente difícil, es encontrar nuevas teorías sociopolíticas y socioeconómicas, que solucionen y resuelven estos temas. Ya vimos, que el siglo veinte, se llenó el planeta de guerras y contraguerras, por dos sistemas sociopolíticos y socioantropológicos diversos, diferentes en la concepción de la propiedad y de la riqueza, y, pudimos haber estado, a punto, a un metro de la extinción humana, extinción de la especie humana.

Por tanto, pienso que lo más difícil, hoy y ayer, es pensar, que quizás, se deban crear e inventar y descubrir y diseñar nuevas teorías e hipótesis, a y, en todos los sentidos y temas, para que la humanidad, no se muera de hambre, pero al mismo tiempo, no caigamos en revoluciones y contrarrevoluciones, que pueden terminar con nosotros, o, nosotros terminar con nosotros mismos. Aviso a caminantes/navegantes/nadantes…

https://museovirtualcuadernosdelamancha.wordpress.com © jmm caminero (12-21 sept. 2022 cr).

Fin artículo 3.196º: “El lujo o superlujo o megalujo”.