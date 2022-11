(Jmm Caminero) Doménico Chiappe, en un artículo publicado en la Agencia Colpisa, el 07 de noviembre del 2022, titulado Zapatillas para caballos nos narra este invento.

Nos dice que Marcus Floyd, artesano norteamericano ha sido el protagonista de esta invención, y según la columna que citamos, tiene un precio mínimo de mil doscientos dólares dichas zapatillas… Debo reconocer que me parece una invención/descubrimiento/diseño notable y excelente, si es que funciona y, no es malo para la salud de los animales. Y, es más, pienso que se abrirá un nuevo nicho aplicado a todas las especies de mascotas, cánidos/perros y todo lo que los humanos domesticamos o criamos o cuidamos o conservamos. Pero incluso quizás, si los veterinarios, no indican lo contrario, quizás aumentaría la salud de otros animales domésticos que están estabulados –evidentemente, no tengo conocimientos para afirmar dicha cuestión…-.

Existe una hipótesis teórica sobre filosofía de la historia, que indica, que todos los imperios desde Mesopotamia hasta Napoleón y un poco más, se montaron y se crearon y se conquistaron a lomos de caballo. Diríamos que en el siglo veinte, se pasó como motor predominante no los animales sino el motor de combustión. Pero no olvidemos que en la primera guerra mundial, según Francesc Tur se movilizaron once millones de caballos, doscientas mil palomas mensajeras, cien mil perros…

Con lo cual debemos admitir, que desde la neolitización o el neolítico, se han utilizado diríamos los animales domésticos con varios fines esenciales: como animales de trabajo, como animales para los conflictos armados, como animales para el transporte, como animales para la cría y la alimentación, como animales mascotas o de compañía o de juego, como animales de corte religioso o para ritos… En la realidad, siempre se han combinado varias de estas formas y funciones y finalidades…

Es una evolución humana, una humanización humana que se haya llegado a entender y comprender y asimilar que los “animales son seres sintientes y no solo vivientes”, y, que por tanto, por el bien y la dignidad del propio ser humano, y por la dignidad y el bien de los animales deben ser considerados correctamente. Incluso los animales que se cuidan y alimentan y crían para ser base de alimentos para el ser humano, tienen que ser tratados adecuadamente. No se puede hacer sufrir a un animal, a ningún ser vivo innecesariamente –más ahora con las técnicas actuales-. Doctrina que ya los grandes visionarios e intelectuales y pensadores y religiosos hindúes los descubrieron, Buda o Mahavira, por poner dos ejemplos, pero en Occidente, Francisco de Asís…

Se supone que si tratamos bien a los animales, de forma correcta, tampoco sin excesos, porque a veces, la humanidad pone mejor trato a los animales de compañía que a otros seres humanos, sin entrar ahora en las razones y motivos y causas de todo ello –quizás, esos seres humanos sienten que han padecido demasiados sufrimientos por parte de otros seres humanos, y ponen parte de sus afectos a animales cercanos, determinadas especies que son amistosas y cariñosas-. Se supone que si tratamos bien a los animales, nos trataremos bien a nosotros mismos, si tratamos bien a los animales trataremos bien a otros seres humanos…

Pero todos conocemos los famosos hechos, que muchos historiadores y otros especialistas en ciencias sociales y filosofía se están preguntando y cuestionando, como un pueblo, el alemán y sus legisladores, que creó/inventó/diseñó/legisló/aprobó la ley más moderna y actual y avanzada, dicen que la primera de todas las sociedades y Estados, del buen cuidado de los animales y animales domésticos, después, parte de esa población, quizás mínima o minoritaria, pero suficiente, fue capaz de montar los campos masivos de trabajo/concentración/exterminio.

¿Cómo, la humanidad se pregunta, cómo un ser humano, es capaz de soportar, que por la mañana cumple sus funciones en un campo de exterminio, por la tarde, juega con su niño y con su mascota, y por la tarde-noche es capaz de ir a la ópera, y, por la noche ofrece/recibe amor con/de la parienta…? ¡Es un misterio/enigma el ser humano… -al menos para mí-! ¡Pero si algo hemos aprendido de todos los conflictos del siglo veinte, de todos los genocidios y de todos los graves problemas, -sin olvidar, que en otros temas, fue muy brillante-, es que la legislación jurídica de las sociedades, no es suficiente para paralizar o ralentizar y detener el mal y la maldad humana, que se necesita una ética y moral universal que sea aplicable por/para todo el mundo y sea buena y correcta, y, que se necesita una moral basada en el hecho religioso, en Europa, el cristianismo…!

¡¿Y, con esas tres patas o fundamentos, el mal y la maldad, se puede disminuir/reducir/ralentizar y no aumentar, siempre que sean legislaciones positivas morales y eficientes, siempre que sean morales y éticas filosóficas racionales y eficientes, siempre que se fundamenten en Europa, en un cristianismo racional y prudente…?! ¡Sin cristianismo, no podemos olvidar, aumentan los sufrimientos y angustias y penas en todos los sentidos, nos guste o no, pero así es…! –y, esto debe aceptarse desde una filosofía del cristianismo, aunque se sea ateo o agnóstico…-.

Alabo la invención de las zapatillas para caballos, primero, porque es una manera de humanización del ser humano y lo que hace, segundo, es un adelanto en el buen trato a todas las especies vivas, tercero, porque es una fuente de trabajo y economía, que tanto necesita este planeta, y, cuarto, porque pienso, que es una fuente de inspiración, solo quedan que otros zapateros y artesanos y diseñadores empiecen a diseñar zapatillas para todos los animales domesticados, -siempre que los veterinarios indiquen que es bueno y positivo para la salud de los animales…-.

