Todo tema o cuestión, que la ciencia no aborde dispone de varias opciones, opiniones, dimensiones, soluciones, interpretaciones, especialmente en temas humanísticos.

Aquí, nos encontramos con uno doble: uno, la disciplina y la austeridad y la moralidad por una parte, y, segundo, eso de la educación-enseñanza, aunque usted no lo sepa, hasta hace unas décadas, existían clases de chicos y clases de chicas, en la enseñanza secundaria y primaria. Estaban separados niños y niñas y adolescentes/os y adolescentas.

Reitero la idea principal, las ciencias duras o fuertes –física, matemáticas, química, y, sus derivadas, según Popper, disponen de sistemas de verificación o falsación-, por lo cual, un enunciado equis, con el tiempo, existirán varias opiniones, pero a la larga se encontrará la solución aceptada por todos, incluso aunque en tiempos posteriores se ponga en duda, sucederá lo mismo.

Pero Popper, nos indica que en menor medida en las ciencias sociales, pero desde luego en el terreno de las humanidades –incluimos aquí, filosofía, artes, literatura, teologías, cultura en general-, no se puede realizar la verificación y la falsación completa o sucesiva, con lo cual, solo se pueden ofrecer argumentos y datos y razones diversas, diríamos palabras a palo seco, con lo cual, se producen ante cualquier tema, al menos, unas diez o doce interpretaciones-. Interpretaciones que no tienen todas, el mismo valor de hechos y de probación a “palo seco”.

Pues esa es la situación de este doble problema, por un lado, si parece que es más racional, desde luego la única manera económica de funcionar hoy, que las clases sean mixtas, así se puede ofrecer más posibilidades de enseñanza, distintos itinerarios, que permitan aprobar a más alumnos, más centros de secundaria y primaria en más lugares.

Pero también está el tema de la austeridad y de la disciplina y de la moralidad, que es esencial. Aquí, podríamos encontrarnos con muchos vaivenes, y, con muchas diferencias. Muchas personas, en muchas cuestiones no están de acuerdo como han ido derivando, multitud de costumbres sociales o al menos de prácticas sociales, en estas últimas décadas… por este viaje que voy realizando por el articulismo de opinión hispánico, me he encontrado con la columna El valor de la disciplina, de Amando de Miguel Rodríguez (1937-2023), sociólogo, según los datos que dispongo publicó ciento veinte libros y miles de artículos en la prensa. Dicho artículo inserto en el libro titulado Con sentido común, no encuentro ni cabecera, ni fecha. Sugiero y lanzo el clavel, por no decir la paloma, a los departamentos de periodismo que hagan alguna tesis sobre el columnismo de este autor, y, nos digan cuántos miles son bajo su firma…

En esta columna nos habla Amando de Miguel, sociólogo profesional y practicante de medios de comunicación, sobre las clases separadas… pero para mí, me voy a fijar, en el detalle de que siempre se está hablando de la crisis de la enseñanza, desde que soy joven, desde cómo hacer planes para que sea más eficiente, y, mil otras razones. En la etapa democrática que disponemos, ya se han construido y aprobado cinco o seis, no voy a mirar el número exacto, de Leyes Orgánica de la Educación -.cosa que algunas me las he tenido que leer y estudiar-.

Porque se ha producido un fenómeno que hay que señalar, que quizás no eran conscientes los Padres de la Constitución actual, que la educación ha hecho, en la práctica que regiones hayan cambiado el voto, y, por tanto la orientación política del país y de la sociedad. La educación que ha sido durante décadas, si no siglos, algo secundario, han sido conscientes que es esencial para los cambios políticos, para quiénes llevan su voto a las urnas, para el colectivo sentimental, y, para la historia contada. Y, eso ha vuelto casi locos a los legisladores, ya no saben qué hacer, para arreglar el entuerto… Esto es lo que está en la esencia del problema de la educación a nivel político hoy…

Para los padres y madres está la educación que les permita a sus hijos el ascenso social y económico, pero ya hay varias generaciones, al menos dos, que sus hijos, una parte importante estudiaron y no han ocupado puestos económicos y de trabajo según su formación, especialmente, en carreras humanísticas y de letras, en las ciencias y técnicas todavía se mantiene, que un ingeniero trabaje de ingeniero, pero en las letras, alguien que haya estudiado magisterio puede haber estado trabajando veinte años de equis –equis por debajo de su formación, unos oficios dignos y necesarios, nadie lo niega-.

Tenemos que plantearnos que una austeridad o una disciplina moral, quizás se hayan reducido y se haya rebajado y se haya debilitado. Siempre, se dice, “es que en otros tiempos, no podrías respirar, la censura en todos los sentidos era enorme, y, más en costumbres sociales, más en usos afectivos, más en lo sentimental…”. Se dice esto y lo contrario. ¿Ahora, también, desde el articulismo de opinión, se debería plantear, “estamos en una etapa de libertinaje amoral e inmoral y antimoral”, en muchos sentidos, y, muchas personas, muchos adultos y muchos adolescentes, quedan heridos por esos usos y costumbres inapropiados, durante toda la vida…? Porque no olvidemos, que no es lo mismo la tolerancia y la libertad con la verdad y el bien de ciertas ideas y ciertas costumbres.

Se tolera que alguien se pueda emborrrachar o caer en la ebriedad, pero no se indica que esa práctica sea buena en sí. Podemos tolerar usos y costumbres, pero el problema, es indicar, si algunos no habría que decir, que son malos, malos psicológicamente, malos moralmente, malos sociológicamente, con consecuencias negativas para individuos y colectivos. Porque una cosa es la tolerancia, y otra, llamar al bien que es mal, y, al mal que es bien…

Bueno, Amando de Miguel habla de las clases separadas por sexos o géneros, se diría ahora, pero este modesto articulista se le ha ido la pinza y ha hablado de otros temas, porque ese es la finalidad del columnismo de opinión hablar de todo, sin faltar a nadie…

