(Jmm Caminero) El ascenso o descenso de un estrato social a otro, hablemos de la subida, hablemos de la bajada. Cómo alguien, un sujeto equis, asciende de una situación a otra. Y, su adaptación.

Es un tema, que no es que no se hable, que si se hace en la calle, pero menos en las letras impresas del periodismo, más en las narrativas de todos los siglos. Es una cuestión, que como tantas cosas, se indica o se dice en los mentideros de las aceras, o se saben: “aquel que puso esa empresa y mira como le va hoy día, o aquel que era hijo o nieto de tal, y, mira como ha ascendido en la escala social o económica o política, o aquel que…”.

Dicen, que nuestro país o sociedad, es el de la envidia, dicen, que los franceses, son de la avaricia. No sé, si somos de la envidia, que desde luego está muy desarrollada, hemos visto episodios en tantos sentidos y formas y maneras, incluso, dentro de los senos familiares amplios.

Quizás, la psicología y la sociología y la antropología y la teología y la ética y la literatura nos podrían ofrecer explicaciones. La realidad, es que esos mecanismos instrumentales teóricos, que se han ido desarrollando durante siglos, como el motor o mecánica de un vehículo, los siete errores morales graves o siete pecados capitales, que apenas se hablan de ello, pero que estamos dentro de ellos, quizás, sería bueno redactar frases sobre ellos. Pero no solo para alabarlos y ensalzarlos como descubrimientos del ser humano, sino también para ver, las miserias que traen. Una envidia puede matar a alguien, matarlo en su vida de salud psicológica y matar la fama de otra persona, que puede acarrearle consecuencias enormes…

Pero hoy, me he dicho, vamos a tocar este tema, especialmente, al encontrarme, demos al mérito a quién lo tiene, al hallarme frente un artículo del maestro Umbral, titulado. Manzanilla con miel, publicado en El Mundo –no dirán que no les estoy dando fama y notoriedad, aunque sea pequeña, a este periódico, al citar a F.U., tengo que hacerlo con esa cabecera también, otras veces, con El País, donde también vio sus letras en negro-, con fecha del 03 de mayo del 2002, casi dos mil días antes de su vuelo al Otro Mundo, que nunca he sabido muy bien, si Umbral creía en la posibilidad de lo Trascendente con T mayúscula, aunque sé, algunas declaraciones de su ateísmo, en alguna entrevista, pero nunca he estado seguro, que estuviese tan seguro de ese aserto él mismo, bueno, alguna vez, quizás se haga un estudio sobre este tema, en este autor…-.

Creo que es un enorme mérito de inteligencia y adaptación, como el mismo Umbral, fue o fue capaz de ir evolucionando en distintos ambientes, desde su situación inicial, algunas veces, indicando que fue grave, quizás por la sociedad de su tiempo y su momento, pero por otro lado, también con ciertos privilegios, que tuviese oficio en un banco, aunque sea de un puesto modesto, en aquel tiempo debió constituir una suerte importante, que El Norte de Castilla lo cobijase, también –porque muchos lo han intentado antes y después y no han sido capaces, entre otros este plumífero-.

Pero que fuese pasando por todos los recovecos del orden social, hasta llegar a codearse, diríamos con distintos modos y medios según etapas de su vida, diríamos un sector social, más complejo, diríamos, proveniente de la fiesta de Madrid del pueblo, otros, más culturales de su oficio, otros, diríamos de la llamada alta sociedad, otros indican también un mundo en Ibiza, que es una especie de velo y de misterio para el resto de los mortales, supongo, supongo bien, que de descanso y de olvido de todos las presiones de Madrid, otro sector, sería a todas las personas que recibía en su dacha-casa, intelectuales y hombres-mujeres de la cultura, también del periodismo, de la política también indican…

Nos habla de poner miel a la manzanilla, y naranja al chocolate, como costumbres de algunas casas de la llamada alta sociedad. Es cierto que Umbral tuvo una tragedia, al fallecer su hijo y al fallecer su madre, ambos jóvenes, y, por tanto, después no tuvo más hijos, con lo cual, era una persona, como los curas/presbíteros/sacerdotes más libres en sus actividades y en sus actos. Por lo cual, podía estar leyendo por el día, por la noche atardecer con las estrellas hasta bien entrada las luces, por la mañana dormir, o terminar su artículo, y, después levantarse, leer y redactar el libro que tuviese entre manos, y, después, esa noche o la siguiente, o el fin de semana, volver a la fiesta, de un acontecimiento –no me gusta la palabra evento-, un acontecimiento cultural o de fiesta…

¿Qué problemas tiene o dispone las personas que ascienden de estrato social, qué problemas los que descienden de estrato social…? Recuerdo en una entrevista o declaraciones de un hijo de Máximo, el gran humorista gráfico, que decía, que su padre llegó a pensar que vivir en un piso en el centro de Madrid, y marcharse a una urbanización de un estrato social más elevado, a las periferias del entonces Madrid, no fue adecuado, quizás para su familia. Si no interpreto y recuerdo mal, las declaraciones de su hijo. Porque quizás, quitó a su familia de vivir en un ambiente, diríamos más parecido al suyo, de clase media, y, se introdujo en una isla de personas y de familias, de un ambiente social más elevado que el suyo… Y, por tanto se podría producir un desequilibrio…

De todas las realidades humanas que suceden, una es ésta, que personas que ascienden social y económicamente, a lo largo de su vida, se tienen que adoptar y adaptar a nuevas realidades humanas, ellos y sus familias. Tanto si ascienden en el ascensor o si descienden, como nos diría la excelente articulista Rosa Belmonte, antes se hablaba de la escalera social. Que los estudios, eran un instrumento en el ascenso social de las familias, esta generación ha visto, que no siempre se cumple ese aserto…

Pero, el que ha bajado de escala social, está en su rincón, y, apenas lo puede decir, porque muchos que están a su lado no lo entienden. Además de descender, tienen que llevar en su alma, esa herida, que no pueden expresar, porque los de al lado, no quieren entenderlos. Los que ascienden en la escala social, pues tienen que adaptarse a nuevas realidades, que no siempre lo consiguen, y, muchos quedan aislados, porque no son de abajo, o más abajo porque han ascendido, y, no son de lo alto o de la altura que han llegado, porque todos los niveles tienen sus mecanismos y sus aceptaciones y sus adaptaciones…

Pero a algunos, nos consta, que por envidia, cuándo estaban más altos, los silenciaban o marginaban, y, cuándo han descendido, por otras razones, también los marginan o silencian, porque están más bajo… Esta es una realidad de la que no se habla-escribe… Paz y bien.

Fin artículo 4.378º: “Hablaremos de un tema que nunca se habla”.