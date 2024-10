(Jmm Caminero) No termino de creérmelo, pero en la prensa nacional e internacional, empiezan a surgir noticias, que hay personas que creen que sus mascotas son algo muy parecido a un hijo/hija.

Reitero que me es muy difícil aceptar esta noticia o información, salvo alguna excepción de excepción de excepción, me resulta enormemente difícil aceptar y creer que este movimiento, tiene un cierto grado demográfico o de proporcionalidad, y no es algo muy minoritario en la excepcionalidad …

Puedo entender y comprender, que en un mundo moderno, que las relaciones afectivas sexuales se han iniciado demasiado pronto, que existen problemas sentimentales graves, que muchas personas han sufrido grandes desavenencias y grandes desencuentros amorosos, y, otras mil razones, entiendo y puedo comprender que las personas, para no perder el norte, se acercan a sus mascotas, y, en su fuero interno, piensan y sienten que estos seres vivientes, no les engañan y no les engañarán. Puedo entender eso y más cosas… Pero pasar de ese grado a lo que se indica… me resulta muy difícil…

El Pew Research Center, con fecha del 07 de julio del 2023, expresa en un titular: “Aproximadamente la mitad de los dueños de mascotas en Estados Unidos dicen que sus mascotas son parte de su familiar tanto como un miembro humano”. Bueno, e indican una serie de cifras y de estadísticas y todo lo demás…

Creo y sigo pensando, que soy escéptico en esta cuestión, que quizás, no somos capaces de interpretar el lenguaje humano, “porque el concepto de ser parte de la familia”, es un sentido amplio y metafórico. No creo que alguien piense que su perro o su gato o… sea lo mismo que su hijo o su hija –aunque cuando fallezca su mascota se entristezca y llore-.

Puedo entender y comprender y aceptar, que alguien haya perdido a su hijo o su hija, pongamos en una enfermedad larga o en un accidente de tráfico o en otra situación, y, se refugie con un animal-mascota, para sentir menos dolor, menos soledad, menos silencio, menos angustia, menos temor. Esto es comprensible, y, es más, es necesario según terapeutas, psicólogos, psiquiatras, y, otros oficios que analizan lo humano. Por la simple razón, que una mascota puede ser un dique al dolor humano. Y, es mejor esa situación de tener una relación directa con un animal de compañía, que no terminar con otras soluciones. Esto lo entiendo y lo comprendo y acepto y lo reivindico…

Pero ocurre en el mundo actual humano y sociohumano, que las realidades son complejas, y las explicaciones a ellas también. El sector de los animales domésticos, es un vector importante en la economía de un país. Tampoco podemos negar, un factor indirecto y directo, que de alguna manera, existen personas que desean tener hijos, y, por mil situaciones no pueden acceder a ese deseo, y, quizás un animal de alguna manera cobija y tapa ese deseo, algo así, como el perrito o el osito de cuando eres un niño o una niña, diríamos que es una realidad de compensación.

Pero también es obvio y evidente, que la población ha pasado de mil millones de personas en tiempos de Napoleón y ahora ya estamos en ocho mil millones y pico. Con lo cual, según algunos poderes reales y fácticos del mundo, y, según algunas teorías e ideologías pues hay que ralentizar este fenómeno. Y, hay que hacerse la pregunta, si algunas entidades del mundo, a la sombra y a la luz, están utilizando un piano lleno de teclas y claves, y, una de ellas, es cambios en las costumbres y hábitos y usos de la afectividad y de la sentimentalidad, incluso cambios en el mundo de la sexualidad, y, por tanto, el concepto de los animales domésticos, nos preguntamos si no es uno de ellos. Si no cumple esa función y esa finalidad, entre otros…

Uno, cuándo sale a la calle, ve parejas jóvenes con uno o dos perros de mascotas, bien cuidados, casi tanto, como con niños pequeños, y, a veces, ambas combinaciones. No soy yo el juzgador de costumbres ajenas, solo soy un modesto articulista de opinión, ya redacté un artículo indicando que ya en España, según cifras oficiales, existían más mascotas que niños. Pero todo esto nos ha llevado, hay que citar, la noticia, que narra en un artículo de Luis Luque, titulado, Muy lindo el cachorrito…, pero no es tu hijo, publicado por Aceprensa, el día 26 de septiembre del 2024, que una señora se acercó al Sumo Pontífice, Francisco, y “le pidió que bendijera a su bebé, pero en cuanto descorrió la cortinilla del moisés, el Pontífice vio que se trataba de un perro pequeño”.

La realidad es compleja, como todo lo humano. Estimo y creo que no se ha llegado, digamos en un porcentaje de la población suficiente a esta situación, otra cosa son las excepciones, que los seres humanos consideren a las mascotas como casi un ser humano. Y, además esto es complejo, en el horizonte, cada vez se está abriendo la posibilidad que la informática entre en competencia con este grupo y realidades dentro de unas décadas, creando seres que se muevan, hablen, interactúen con los seres humanos…

Pero también es cierto, que siempre se ha dicho, si alguien trata bien a un animal, existen más posibilidades que trate bien a un ser humano. Y, sin negar este enunciado, uno, también está poniendo en duda esta cuestión.

Existe una pregunta que nos machaca desde hace ocho décadas, cómo la Cúpula Máxima de un Poder de un Estado fue capaz de aprobar la ley y normas más “humanitarias con los animales”, de toda la historia de la Historia en ese tema, y, al mismo tiempo fue capaz de mandar a millones de personas a campos de exterminio…

¿Sabe usted la respuesta a esta cuestión…? ¡Yo, yo llevo lustros intentando encontrar la solución, yo, yo no la sé…!

