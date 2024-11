(Jmm Caminero) Se autotitula “una ventana abierta al mundo político y social”. Un proyecto de la asociación cultural, sin ánimo de lucro, “Almendrón”. Una hemeroteca virtual gratuita.

En dicha plataforma o Revista de Prensa, se exponen de forma gratuita, en los que se plasma y se pueden visitar cientos o miles de artículos de opinión, de diversos medios de comunicación gracias al mecenazgo de varias entidades y personas.

Ciertamente, no están todos los cientos de artículos de opinión que en nuestra sociedad se publican cada semana de temas políticos y sociales y económicos y culturales, pero si existe una selección, que pienso y opino y creo, que desean hacer con el mayor y más amplio horizonte, o dicho de otro modo, desde distintas perspectivas ideológicas y orientaciones y finalidades. Con lo cual se muestra un panorama importante de y en la diversidad que constituye el tejido social y cultural, y, de opinión de nuestra sociedad.

Siempre he indicado que sería muy conveniente y necesario que artículos de opinión escritos por plumas, que quizás ya dejaron de respirar y caminar en este mundo, pero que tuvieron sombra hace cincuenta o setenta o cien años, se volviesen a publicar, con los derechos legítimos de los herederos actuales. Porque columnas y artículos de opinión escritos hace varias décadas pueden permitir y dar luz a realidades actuales. Y, quizás, errores que se cometieron en esta Piel de Toro, hace décadas, léase cien u ochenta años, no volvamos a repetirlas. Y, si esas opiniones nos las dicen, autores o autoras de hace varias generaciones, quizás los aceptemos más y mejor, que si lo dice un plumífero o crítico social o político o económico del hoy…

Por tanto, esta Asociación, está haciendo un esfuerzo ingente e importante, en este terreno, ir señalando artículos que pueden ser faros y focos de determinadas dimensiones y vectores y factores. Como en todo, algunos pensarán que no selecciona lo suficiente bien, o que el barco no se escora demasiado hacia su posición. Pero nada es perfecto, y, cada uno, realiza una selección de lo que desea leer, según sus intenciones e intereses y finalidades vitales y personales, afectivas y según su bolsillo. No lo olvidemos, el ser humano es un ser integral, y, en él o ella, intervienen factores sociales, económicos, políticos, afectivos, psicológicos, morales, etc.

La Asociación Almendrón, si he entendido bien es una asociación sin ánimo de lucro, que se autotitula y define como “una ventana abierta al mundo artístico, cultural y político”. Y, que en su Web dispone de tres grandes epígrafes: la Revista de Prensa, Bitácora, y Arte e Historia.

No he encontrado en el mundo de la Wikipedia, que dicha Asociación hayan realizado una entrada explicando todos sus loables fines y sus realizaciones ya conseguidas… Quizás, haya sido dificultad personal, pero si estimo, si es que alguien de esta asociación lee este artículo, que quizás deberían abrir una etiqueta o artículo en ese enorme mar lleno de islas de la Wikipedia, explicando su plataforma de comunicación y sus fines y su historia y lo que crean conveniente…

Me atrevería a indicar, con la mayor y mejor buena voluntad, que deberían estudiar y analizar las posibilidades de las viñetas de humor gráfico, que se extienden y publican en la prensa. Si el humor gráfico hoy, entre otras realidades, el que se publica en la prensa, es considerado como un subsector de la sección de opinión, y, en casi todo en los grandes periódicos está inserto en ese lugar. Pues quizás, algunas tiras de humor gráfico publicadas en los periódicos podrían estar en una sección o al lado de los artículos de opinión, que dicha bitácora o revista de prensa publica.

Evidentemente, no conozco, todo el entramado de derechos de propiedad, tanto de los autores o autoras de esas viñetas, como también del medio que los publica originalmente… pero, pienso que aunque supongo que las personas de esta asociación, tendrán mucho trabajo, y realizan mucho esfuerzo, deberían estudiar, si es que ya no lo ha hecho esta posibilidad. Al final, en algunas viñetas se sintetiza opiniones, en algunos casos, una viñeta de sátira o de humor centraliza y focaliza lo que un artículo hace en ochocientas palabras…

También me atrevería, ya que me he puesto a sugerir, ya que al final, todo articulista es una especie de bocazas, y, habla de todo y de casi todo, quizás, sin entender de verdad, nada más que de dos o tres cuestiones. Pues, me pregunto si podrían ampliar a recoger artículos de opinión, de los columnistas, dicen que existen cientos en provincias, que publican en medios digitales o periódicos digitales, de menor audiencia, o son locales o provinciales o regionales. Quizás, aquí, de vez en cuando, podrían lanzar su caña para cazar algunos peces. Ciertamente, en este caso, desconozco las maneras y formas, para toda la cuestión de la titularidad de la propiedad de esos artículos o, y viñetas, para su posible publicación.

Mientas tanto, es loable y notable y excelente el esfuerzo que esta plataforma o Revista de Prensa está realizando, en el terreno de la opinión pública. Es conveniente, que usted como lector o lectora, de vez en cuando, también la visite… Paz y bien…

