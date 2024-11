(Jmm Caminero) Juro ante Dios y por Dios y en Dios y Dios bien lo sabe que no entiendo nada de esta cuestión, o conjunto de cuestiones como del resto de las temáticas o de muchos otros temas.

Parto del hecho, que simplemente soy un modesto articulista de opinión, que como una vez indicó Prada, José Manuel de Prada, que a él solo le leían una veintena de personas, si a él, solo le leen unas docenas de personas, a mí no sé si las de los dedos de una mano… Pero como estamos en esto. Y, en esto es que nos hemos metido o nos han metido en este mundo de la opinión periodística personal o literaria, hay que hablar de mil temas que no conoces casi nada, o muy poco, al final, algunos se enfadarán, somos unos bocazas con algunas letras pegadas en los vientres. Cierto que también, en defensa del oficio, en mi caso no remunerado, al final, quizás no sepamos nada o casi nada, y seamos unos bocazas, pero sabemos más que la media en esos temas que tocamos. Quizás, porque llevamos observándolos mucho tiempo, décadas incluso…

Porqué tanta introducción, porque indico, no entiendo y no comprendo nada, sobre este tema, de “mujer sí o mujer no”, feminismo sí y feminismo no. Debo indicar que para mí, es muy sencillo, se basa en dos postulados y en dos fundamentos, creo que metafísicos y religiosos y culturales y de sentido común y racionalidad científica y de prudencia:

1º Si un hombre o varón o macho tiene un derecho, una mujer o hembra o fémina tiene el mismo derecho. Si es un deber lo mismo. Lo tiene o puede tenerlo, si ella quiere. No todo el mundo se dedica a lo mismo. Si un varón puede ir a la universidad, una mujer también lo tiene. Así, de simple y sencillo. No hay más, no hay nada más. Es así de simple y profundo. Y, este principio impera sobre todos los demás, igual que la gravedad impera como ley en la Naturaleza, nos guste o no.

2º Usted si no acepta el anterior principio, será consciente, que a su madre, hermana, abuela, esposa, hija, nieta la está enviando al mundo, con menos derechos que al resto de su familia, que son varones o son hombres o tienen colita… Así de simple y sencillo… Usted de verdad, cree que su hija o su nieta tienen menos derechos que su hijo o nieto, en la realidad y en la práctica. Pongamos el caso de la universidad. Por no situar cien concreciones y cien materializaciones. Usted se cree, que su hija o su nieta tienen menos derechos que su hijo o nieto de ir o no ir a la Universidad…

No entiendo nada, no comprendo nada, en este tema y en esta cuestión. Es una cosa simple y sencilla y universal. Es de cajón y de sentido común, es más real que la ley de la gravedad. Un hombre tiene los mismos derechos que una mujer, una mujer tiene los mismos derechos que un hombre. O cualquier mujer tiene los mismos derechos que cualquier hombre. Y, no hay nada más. Después, discutan lo que quieran, maticen, lo que quieran, den las razones o contrarazones que deseen o que quieran. Citen a mil o a dos mil autores o a mil o dos mil tradiciones culturales o de todo tipo… Lo evidente es que si usted se cae desde un balcón funcionará la ley de la gravedad, y, si usted mira racional y moralmente, funciona la ley de que su biznieto tiene los mismos derechos que su biznieta, y su biznieta los mismos derechos que su biznieto…

Entiende usted, porque no soy capaz de comprender esto de las feministas y los contrafemnistas. Si es una cosa simple. Y, salvo cuestiones de naturaleza imperiosa, un hombre de momento no puede parir, salvo cuestiones que la naturaleza impone sus leyes como la gravedad, en todo el resto un hombre y una mujer son iguales en derechos y deberes. Y, nada más. Después, si puede haber algunos matices, pero eso es de sentido común, prudencia, racionalidad, saber ortodoxo y correcta moralidad. Pero si un hombre puede conducir un coche, una mujer también. Y, así, las mil cosas de la vida… Y, lo que es inmoral para un hombre es inmoral para una mujer, y, lo que es inmoral para una mujer es inmoral también para un hombre.

Por eso, debo confesar que no entiendo el problema de las feministas y las contrafeministas y los antifeministas. No entiendo que alguien, piense que su madre tiene menos derechos que su padre, que su hermana menos que su hermano, que su nieta menos que su nieto…

¡Paz y bien, nadie se eche ceniza en la cabeza… No es necesario…!

