(Antonio Serrano Santos) Sé que hay muchas asociaciones con Santa Teresa de Lisieux como patrona. Pero no sé si hay una online de enfermos/as misioneros/as.Este es un intento de crearlo, y en la novedad, si es que lo es, de online.

En Campillos( Málaga), después de 49 años sin culto a María Auxiliadora, se creó la ADMA( Asociación de María Auxiliadora), dependiendo, luego, de los salesianos. Tuvo gran acogida y expansión su devoción y ayuda material y espiritual por los cinco continentes, desde su humilde comienzo. Se cumplió la palabra profética de Don Bosco:” Extender la devoción a Jesús Sacramentado y a María Auxiliadora y veréis lo que son milagros”. Y así fue.

Junto a la ADMA se creó la AEMMA( Asociación de Enfermos Misioneros de María Auxiliadora), y su Patrona es Santa Teresita del Niño Jesús.

Hoy es un intento novísimo, al parecer, de crearlo como AEMMA online. Para facilitar el acceso y la participación de enfermos/as de todas las clases: enfermos de corta o larga duración, aunque estén activos trabajando o jubilados, ancianos/as, jóvenes, niños/as, imposibilitados por parálisis o edad, en soledad o en residencias…Si disponen de ordenador,portátil o normal, un móvil o alguien que les ayude a seguirlo.

Es un medio eficaz de valorar aún más y aprovechar el valor del sufrimiento, de la enfermedad, ofrecidos a Dios por las intenciones y finalidad que ya se expresa en la oración que, cada día, ellos pueden hacer y seguir según la hojita que la AEMMA les proporcionará en FB, medio en el que se basará toda su actividad.

La Iglesia anima y ella misma usa, este medio providencial y eficaz, hoy, de evangelizar y reevangelizar, con una eficacia a la altura de San Francisco Javier, patrono universal de las Misiones, y de Santa Teresa de Lisieux, Patrona también Universal de las Misiones, con la diferencia de que él recorrió medio mundo convirtiendo a miles, y ella, lo mismo pero sin salir de su convento y enferma que murió tuberculosa a los 24 años. La Iglesia, así, reconoce el valor del enfermo al ofrecer su dolor, su enfermedad, por las intenciones que en su oración diaria, y en su corazón, elevará a Dios por medio de su Patrona. El enfermo/a es otro Cristo y cumple su misión como misionero/a real, verdadero, que Dios le ha querido o permitido encomendar. Exactamente igual que Jesús que ,al precio del derramamiento de su preciosísima sangre, nos compró y salvó , el enfermo derrama su preciosísima sangre de enfermo/a para comprar y salvar las almas con Jesús.

Para pertenecer a la AEMMA online basta con poner el nombre sin apellido ni más datos, ni comentarios, en FB, por su medio o por medio de familia, amigos, etc. No obstante, cada uno es libre de añadir lo que quiera, como comentarios,etc.No habrá información de la marcha de la Asociación, ni contactos, a no ser que alguien lo pida. Una práctica lleva la AEMMA online muy importante: es el rezo del Santo Rosario diario que puede ser en particular o en familia o bien en un grupo; y la lectura diaria, también, de páginas del evangelio. Nada más. Esta forma humilde, anónima, ante Dios y la Iglesia, tendrá el mismo valor que las formas de evangelización activas de los misioneros/as en todo el mundo.

ORACIÓN DIARIA DE LOS ENFERMOS/AS DE LA ASOCIACIÓN ONLINE DE MARÍA AUXILIADORA Y SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS

Yo, X, (Aquí se pone o nombra el nombre del que hace la oración) pongo en tus manos, Madre mía María Auxiliadora mi enfermedad, sufrimientos y buenos deseos, junto con los enfermos/as de la Asociación Online de María Auxiliadora y con la intercesión de nuestra Patrona Sta. Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. Para que aumenten los misioneros santos, las vocaciones sacerdotales y religiosas, los voluntarios laicales, las ayudas eficaces a los pobres del Tercer Mundo y a los refugiados, y por los pecadores y para que desaparezca de la Tierra la pandemia, el talibanismo,la eutanasia directa, el suicidio asistido, el aborto, el terrorismo, las guerras, la persecución de los cristianos, la explotación infantil, el maltrato a las mujeres, a los hombres y a los animales, y la destrucción de nuestra naturaleza. Y dale fuerzas a los cristianos perseguidos. Y así, llegue la paz, el conocimiento y amor de Jesús , el conocimiento y amor de la Iglesia, y el tuyo, Madre nuestra, hasta el último rincón de la tierra. Así sea.

“ Más almas se salvan por el sufrimiento y el dolor que por las más brillantes obras y predicaciones” (Sta. Teresita)

Las enseñanzas de Jesús fueron necesarias, pero su Pasión y muerte fue lo que nos perdonó y salvó.