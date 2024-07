Brisa Festival 2024 zarpa con un espectacular Mikel Izal en plena forma

El cantante navarro desembarcó en Málaga con su flamante primer trabajo en solitario y ofreció en el Puerto de Málaga, en un Dique de Levante hasta la bandera, un directo inolvidable que nos hizo a todos desembarcar en su ‘Paraíso’. Poco antes, la cantautora Maren puso las primeras notas del festival con un magnífico concierto que deleitó a los asistentes con sus cuidadas letras y excepcional voz.

Comenzó Brisa Festival de la mejor manera posible. Y lo hizo con Mikel Izal en plena forma, sentado, eso sí, pero como si estuviera levitando. ¨Hoy tenéis que bailar por mí¨. No importó, el público botó y danzó por él. El cantante navarro, ya en solitario y repuesto del percance que sufrió en su menisco, ha deslumbrado en su regreso a los escenarios con un concierto mágico que sirvió de pistoletazo de salida al festival más esperado del verano, un evento ‘Made in Málaga‘. Izal no defraudó a la legión de seguidores que fielmente lo siguen, lo escuchan y lo cantan a coro allá por donde va. El navarro es un artista mayúsculo que se agiganta sobre el escenario y en el Puerto de Málaga volvió a demostrarlo.

Con su primer trabajo en solitario Izal ha realizado un increíble viaje por diferentes estados y lugares, con temas maravillosos como ‘La rabia’, ‘La verdad’, ‘La huida’ o ‘Lo bueno’, y que tiene ya su propio himno: ‘El Paraíso’. Mikel demostró en el Dique de Levante su contundente evolución musical y su habilidad para conectar con el público a través de la emotividad de sus letras, que lo consolidan como uno de los mejores compositores actuales. Comenzó su repertorio con ‘El Miedo‘ a los que siguieron ya clásicos como ‘Despedida‘, ‘El baile‘, terminando con un fin de fiesta de auténtico subidón general gracias a ‘Copacabana‘, ‘La mujer de verde‘ y ‘El Paraíso‘, incluido un guiño a ‘With or without‘ de U2. Mikel Izal suena a pop y a rock, a plegaria y a folk, a indie, a cántico. Suena a verdad.

Previamente, fue Maren la encargada de abrir el festival con un directo magnético, donde la joven artista nacida en Bilbao pudo demostrar desde la primera canción que es pura sensibilidad y emoción. La cantautora ofreció todo un repertorio de buenas baladas, temas más movidos y animados. Ella, que canta en castellano, euskera, catalán o inglés, logra que todos entendamos que la música es universal.

Hoy viernes 26 de Julio, Brisa Festival continúa a lo grande con el siguiente programa:

12:00 h / ‘BRISA EN TU BARRIO’ con Jere, Jassy Ojeda y Lepanto … Recinto Eduardo Ocón

17:00 h / Apertura de Puertas

17:30 h / LORD MALVO … Escenario Victoria

18:15 h / MUELLE 6 … Escenario Málaga

18:45 h / CIUDAD JARA … Escenario Victoria

19:35 h / MAR LOUISE … Escenario Málaga

19:35 h / SUTIL … Escenario MiniStage

20:05 h / KARAVANA … Escenario Málaga

21:00 h / ANGELA HOODOO … Escenario Málaga

21:00 h / ÁNGELA GONZÁLEZ Y FERNANDO MACÍAS … EscenarioMiniStage

21:30 h / TU OTRA BONITA … Escenario Victoria

22:30 h / SERGIO GÓMEZ … Escenario Málaga

22:30 h / DANIEL BLACKSMITH … Escenario MiniStage

23:00 h / LORI MEYERS … Escenario Victoria

00:30 h / TIRANA … Escenario MiniStage

01:00 h / ELYELLA … Escenario Victoria

Brisa Festival es una iniciativa solidaria a beneficio de Cruz Roja que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y la Diputación Provincial de Málaga y el patrocinio principal de Málaga de Moda, Turismo Costa del Sol, Puerto de Málaga, Cervezas Victoria, Wegow, Mini Automotor y CaixaBank como Partner Estratégico. Además, dispone de los patrocinios de Foreworth, Famadesa, Grupo Cabello, Ubago, Go Rest y Olin, Larios Centro y NH Hotels & Resorts. Colaboran El Corte Inglés, Muelle Uno y Polo de Contenidos Digitales.