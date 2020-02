1 de 4

El Polideportivo Cubierto Municipal de El Limón acoge el Campeonato de Málaga por edades en cinco categorías, desde sub 8 hasta sub 15. Fue organizado por la federación, el Área de Deportes, el club local y Chesscuela.

Las promesas del ajedrez de la provincia de Málaga se dieron cita este fin de semana en el Polideportivo El Limón de Alhaurín de la Torre para participar en el Campeonato de Málaga por Edades, que reunió cerca de 200 jugadores de toda la provincia en cinco categorías (sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 15). Esta competición que se ha acogido por primera vez en el municipio, era puntuable para el ranking andaluz y fue organizada por la Delegación Malagueña de la Federación Andaluza de Ajedrez, junto con la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento, el Club de Ajedrez de Alhaurín de la Torre y Chesscuela. El concejal de Deportes, Francisco José Sánchez, asistió al acto para proceder a la entrega de premios.

El presidente del Club de Ajedrez de Alhaurín de la Torre, Sebastián Santaella, hizo un balance positivo de la competición: “Ha sido una experiencia muy bonita porque hemos tenido un gran ambiente y una gran participación de toda la provincia”. Además, resaltó la gran participación por parte de jóvenes de Alhaurín de la Torre, alrededor de un 40%. “Es muy importante seguir apostando por el ajedrez en el municipio, tanto a nivel educativo como a nivel educativo y social”, apuntó Santaella.

Por otro lado, el edil de Deportes, Francisco José Sánchez, hizo hincapié en la buena organización del evento y recordó la importancia que tiene seguir fomentado el ajedrez en Alhaurín de la Torre, además del resto de deportes. Asimismo, mencionó la gran participación por parte de los jugadores alhaurinos, como Delia Ruiz Zapico que quedó segunda en la categoría sub 8.

En cuanto a la categoría sub 10, se proclamaron como ganadores Federico Perea Fruet y Marta Camacho Valadez mientras que Samuel Sánchez Morales y Ada Ángela Hernández Téllez quedaron en el segundo puesto y Xiaopeng Xia junto con Remedios Sofía Maldonado Mena se posicionaron como terceros.

En la categoría sub 12, Pedro Muñoz Romero y Helena Carrizo Ledesma se alzaron como ganadores. Roberto Gómez y Catalina Colloridi ocuparon el segundo puesto y Dominic Colloridi y Celia Bueno completaron el pódium con el tercer puesto.

En la categoría sub 14, Claudia Hernández y Víctor García fueron los ganadores, mientras que Germán Maldonado y Sabina Zavalisca quedaron como segundos y Daniel Casado y Marta Rivas como terceros.

Por último, en la categoría sub 16, Nuria Gutiérrez y Raúl de Mendizábal se alzaron con el primer puesto, Rocío Gaspar y Francisco Pablo Millán con el segundo, y los alhaurinos Daniela Vivar y Álvaro Peña con el tercer puesto.

Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es