(CCOO-Málaga) El sindicato sale una vez más a la calle para exigir a la Delegación territorial y a la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, el aumento de plantillas docentes, especialmente de los especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación Educativa y Personal Técnico de Integración Social.

Este lunes 28 de octubre, el sindicato realiza una concentración de protesta en la puerta de la Delegación territorial a las 11 horas, junto a más de una decena de asociaciones de madres y padres que exigen más recursos para la atención a la diversidad. Al mismo tiempo, el sindicato entiende que el hecho de ordenar a los especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje a compartir su horario entre dos o más centros, además de recortar el tiempo de atención al alumnado, afecta también a las condiciones laborales de los docentes. Aunque es cierto que la normativa permite a estos especialistas impartir centros, se están dando situaciones que modifican sustancialmente las condiciones de los docentes que no podemos consentir. Además, al haber dado la orden a finales de octubre viene a romper toda la organización escolar, además de la personal afectando a la conciliación laboral y familiar de estos docentes.

El sindicato malagueño hace un llamamiento a la comunidad educativa para que se unan a esta nueva protesta, y seguramente a las que vendrán. Según Yolanda Gamero, secretaria general del sindicato en Málaga “Hacemos un llamamiento a la comunidad educativa a seguir participando en estas concentraciones. Ya lo anunciamos el curso pasado, la situación no mejora, la falta de transparencia de la Delegación y la negativa de la Consejería de aumentar las plantillas, a la vez que va recortando recursos al obligar a algunos especialistas a prestar sus servicios en varios centros, está provocando una situación insostenible y las familias ya no toleran más abusos, por lo tanto las movilizaciones van a continuar.” Las familias y el profesorado están muy en desacuerdo con las excusas de los políticos que afirman que este alumnado está bien atendido y que se están contratando más especialistas, la realidad en forma de continuas protestas desde que empezó el curso desmiente las supuestas mejoras.

“No se puede afirmar que hay una buena atención cuando hay especialistas de Pedagogía terapéutica que atienden a 47 estudiantes, otros a 52, o a 56 a la semana, o de Audición y Lenguaje con 52 niños a su cargo, 47 o 51. O cuando nos encontramos en aulas de infantil de segundo ciclo con 25 alumnos, 4 de los cuales son diagnosticados de necesidades graves o incluso aulas de este mismo que empiezan el curso por encima de la ratio máxima, 26 alumnos, 5 de ellos con trastornos graves del desarrollo.

Es una realidad que cada vez hay más escolares que presentan necesidades educativas especiales o necesidades educativas de apoyo específico, a lo que hay que añadir el elevado número de niños y niñas que se encuentran a la espera del informe psicopedagógico para poder tener acceso a la atención de los profesionales que requieren sus necesidades. Para el sindicato este retraso parece que obedece a un interés por no realizar los diagnósticos necesarios y así no aumentar la contratación del personal necesario para atender las necesidades educativas especiales. Estos recortes repercuten negativamente en la evolución educativa del alumnado y no podemos consentir que ninguna niña o niño malagueño se quede atrás.

El aumento de las plantillas de todos los cuerpos y especialidades era y sigue siendo una urgente necesidad de la Educación Pública andaluza, y la única vía para aliviar los importantes déficits que arrastra y poder así bajar las ratios en todos los niveles educativos y establecer ratios adecuadas, mejorar la atención a la diversidad, con la dotación de un profesional de Orientación Educativa por cada 250 alumnas y alumnos, así como un mínimo de un docente de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje en todos los centros educativos, mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, atendiendo a la salud mental del profesorado y a las necesidades de desburocratización.