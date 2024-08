El grupo malagueño suma 20 años de experiencia en los escenarios interpretando versiones de los grupos y solistas internacionales más reconocidos, como Los Beatles, Michael Jackson, Elvis Presley o Queen, entre otros muchos

Nueva cita con ‘De plaza en plaza’. El ciclo que organiza el Área de Actividades en El Portón para promocionar a los músicos y talentos malagueños emergentes y favorecer la hostelería local regresa mañana martes, 6 de agosto, a las nueve y media de la noche, con un concierto en la calle Alcalde José Benítez Rocha, en su intersección con la avenida de Isaac Peral.

La música la pone el grupo Cover’s Band, que cuenta con más de 20 años de experiencia en escenarios interpretando versiones de Queen, Michael Jackson, The Beatles, The Bee Gees, Oasis, Coldplay, Radiohead, Elvis Presley o Robbie Williams. La formación ya es conocida en Alhaurín de la Torre, ya que actuó recientemente en la Finca El Portón. Sus temas y la variedad de géneros y estilos que tocan no dejarán indiferente a nadie y a buen seguro servirán para disfrutar de una velada de mucho ritmo.

La actuación de mañana constituye la tercera del ciclo en 2024, que ya ha pasado por calle Málaga y la Plaza del Llano de Zapata con Papa’s Band y Marco Incomparable respectivamente. Y no será la última ya que, también la próxima semana, pero el viernes 9, habrá nueva cita en la plaza de Los Regulares con el concierto de Boogie Chilli Sound a la misma hora.