Actualización de datos Covid–19 V ac u n a s a d m i n i s t r a d as e n A n d a l uc í a a 13 de o c t u bre:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 1.101.729 587.371 572.704 Cádiz 1.930.078 1.019.157 1.001.488 Córdoba 1.240.387 653.463 643.028 Granada 1.403.544 754.309 740.028 Huelva 789.417 428.950 419.969 Jaén 987.560 526.688 517.810 Málaga 2.447.557 1.292.286 1.263.047 Sevilla 3.006.817 1.599.715 1.568.889 Total Andalucía 12.907.089 6.861.715 (81,0% población) (92,0% > 12 años) 6.726.963 (79,4% población) (90,2% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

H o s pi t a l i z a c ió n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 210 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 55 se

e n cu e nt r an en UCI .

Por provincias: en Almería (20 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Cádiz (13 hospitalizaciones, de las que 6 en UCI), Córdoba (16 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Granada (20 hospitalizaciones, de las que 3 en UCI), Huelva (13 hospitalizaciones, de las que 4 en UCI), Jaén (11 hospitalizaciones y ninguno en UCI), Málaga (74 hospitalizaciones, de las que 14 en UCI) y Sevilla (43 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI).

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 70.252 (+29) 4.435 (+1) 757 (+1) 925 (+1) 68.941 (+65) Cádiz 112.601 (+29) 6.707 (0) 688 (0) 1.612 (+1) 110.403 (+45) Córdoba 72.232 (+12) 5.315 (+1) 660 (0) 1.086 (+1) 71.147 (+14) Granada 108.979 (+12) 9.174 (+5) 1.169 (+1) 1.869 (+2) 107.139 (+47) Huelva 45.541 (+22) 2.818 (+2) 214 (0) 418 (0) 44.598 (+30) Jaén 64.001 (+8) 5.205 (+1) 489 (0) 1.086 (0) 63.303 (+21) Málaga 154.927 (+44) 10.483 (+6) 1.007 (0) 1.978 (+1) 153.086 (+84) Sevilla 176.328 (+23) 12.856 (+5) 1.252 (+1) 2.311 (+2) 172.822 (+78) Total 804.861 (+179) 56.993 (+21) 6.236 (+3) 11.285 (8) 791.439 (+384)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 28.35

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: