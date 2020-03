Declaración pública del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras la conferencia de presidentes ante la crisis del coronavirus.:

(Juanma Moreno, Presidente de La Junta de Andalucía) Buenas tardes,

A lo largo de la mañana de hoy he participado en una videoconferencia con el resto de presidentes de Comunidades Autónomas y con el presidente del Gobierno.

Hemos tenido la oportunidad de conocer los detalles de las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación que conocimos ayer, en el marco del Estado de Alarma decretado.

Pero también ha servido para que, al igual que mis colegas presidentes, haya podido expresar el punto de vista de Andalucía y qué creemos que se debe hacer en esta lucha contra el coronavirus COVID-19.

En este sentido, me gustaría recalcar en primer lugar que el Gobierno de Andalucía, y los andaluces, estaremos al lado del Gobierno de España en esta materia.

Y así lo he dejado claro al presidente del Gobierno delante de todos los presidentes autonómicos: Andalucía está con el Gobierno de España.

Como no puede ser de otra manera, porque aquí hay que actuar con unidad, con responsabilidad y con lealtad institucional, aplicando todas las medidas que se establezcan con el objetivo de frenar la extensión del virus.

Nuestra principal preocupación es proteger a los pacientes y a quienes están más expuestos frente a esta epidemia.

Y aquí quiero insistir una vez más en mi respaldo y apoyo absoluto a todos los que están combatiendo en primera línea contra el coronavirus, sobre todo a nuestros profesionales sanitarios.

La gravedad de la situación nos obliga a cumplir con el estado de alerta y a ser ejemplares. Pero al mismo tiempo quiero insistir en mi mensaje de tranquilidad y de certeza.

Nos enfrentamos a una situación difícil, con decisiones muy difíciles que tomar, pero estoy convencido de que somos capaces de alcanzar una unidad de acción.

He instado al presidente del Gobierno de España a que ejerza un liderazgo firme y que la coordinación y la colaboración entre administraciones esté a la altura de lo que exige esta difícil situación.

Tiene el respaldo de Andalucía para tomar decisiones con rapidez y determinación.

Hoy estamos tomando medidas que hace tan sólo una semana, o hace apenas tres días, eran impensables.

Y la evolución de los nuevos casos nos obliga a adoptar decisiones que nunca se habían planteado hasta ahora.

Porque, quién sabe lo que podemos tener que decidir mañana o pasado mañana.

Por eso, es fundamental, es vital, estar preparados.

Por eso, una de las cuestiones que he planteado ha sido la necesidad de ir elaborando un plan de fronteras.

Ante la probable necesidad de que España tenga que adoptar medidas de control sanitario en nuestros puestos fronterizos o incluso decretar el cierre de los mismos.

Si restringimos el día a día de los ciudadanos, si pedimos reducir al mínimo imprescindible el libre movimiento de las personas, no podemos dejar sin control el acceso desde terceros países. Por eso es muy importante, controlar nuestra frontera exterior.

Podemos controlarnos aquí, pero si la frontera con Francia, con Portugal, la frontera aérea con países que están tomando muy diferentes a las que está tomando Andalucía y España, como es el Reino Unido puede tener, sin duda alguna, un impacto en el control de esta pandemia.

En este sentido, he informado al presidente Sánchez de la carta que me ha sido remitida en el día de hoy por el Ministro Principal de Gibraltar, el señor Fabian Picardo.

Una carta en la que muestra su apoyo a las medidas decretadas por el Gobierno de España, ordenando también en Gibraltar el cierre de los comercios y centros turísticos.

Y aconseja a los gibraltareños no cruzar la frontera si no es por razón de urgencia.

Agradezco públicamente esta sensibilidad y cooperación, tan importante para los miles de andaluces que residen en el Campo de Gibraltar.

Debemos estar preparados para adoptar decisiones difíciles, y así lo he trasladado al resto de presidentes autonómicos.

Pero también he insistido en reclamar mayor implicación del Gobierno de España en esta toma de decisiones y que haya unanimidad en la aplicación de estas en todo el territorio.

Igualmente, he recalcado de nuevo que el Gobierno debe poner a disposición de las comunidades autónomas más recursos.

Todos los recursos económicos, humanos y materiales que una batalla como esta exigen.

He insistido una vez más en que no me parecen suficientes los 1.000 M€ anunciados para el fondo de contingencia, por lo que he propuesto que dentro de 15 días se revise y se amplíe esa cantidad.

Esta crisis va a poner a prueba también la fortaleza de nuestra economía, y debemos poner en marcha medidas que nos permitan minimizar sus consecuencias.

Por eso he planteado una serie de propuestas para lograr reducir los efectos económicos del virus:

1. Para empezar, una necesaria flexibilización de la regla de gasto y objetivo de déficit.

Si no cambia la regla de gasto no podemos ampliar nuestras capacidades económicas para hacer frente a gastos en esta crisis.

2. Y he planteado que los gastos públicos vinculados a esta crisis no computasen a efectos de déficit.

No podemos escatimar recursos para garantizar la atención sanitaria y la seguridad y nada debería limitarnos para ello.

3. También una flexibilización objetivo de déficit por previsión de caída de ingresos como consecuencia de la caída de actividad y consumo.

4. Una bajada de tipos impositivos directamente vinculados a la actividad productiva, así como una moratoria para el Impuesto de Sociedades.

5. Bonificaciones o reducciones para las cuotas de la Seguridad Social y para los módulos del IRPF de los agricultores.

6. Igualmente, acciones específicas de mantenimiento del empleo temporal o la necesaria regulación de los ERE, para determinar y aclarar cobertura de los trabajadores en estos casos.

7. Creo fundamental también que haya información de las decisiones sobre los fondos y ayudas europeas, y que las comunidades autónomas podamos participar en las decisiones de reparto que se vayan a adoptar.

8. También, pedir a Europa la ampliación de plazos para inspecciones de las ayudas de la PAC.

9. Instrucciones claras sobre cancelaciones en materia del sector turístico.

10. O decretar el aplazamiento de las pruebas de selectividad de acceso a la Universidad, entre otras medidas.

Pero, además de estas medidas de carácter económico, he planteado en la conferencia la necesidad de que se produzca un refuerzo en las redes de comunicaciones, para garantizar que se puedan seguir prestando servicios o que se garantice el suministro de material sanitario.

En definitiva, el Gobierno de España tiene un sólido respaldo detrás de las autonomías.

El presidente Sánchez nos ha convocado a una reunión semanal conjunta por videoconferencia mientras dure la situación de estado de alerta.

Y todos nosotros tenemos la oportunidad también de demostrar que somos una sociedad sensata, solidaria y generosa.

Que somos un gran país que puede estar unido, y para ello debe tener una directriz clara y firme.

Por ello, sería deseable que las 17 autonomías y las dos ciudades autónomas de España fuéramos capaces de firmar una declaración institucional conjunta.

Para transmitirle a la sociedad que para superar esta crisis sanitaria no hay colores ni ideologías.

Desde luego, los andaluces vamos a demostrar con nuestro ejemplo que estamos a la altura.

Y lo vamos a seguir estando los próximos días y las próximas semanas.

Hago este llamamiento a la responsabilidad de todos. Tenemos que combatir el virus quedándonos en casa.

El virus nos ha obligado a cambiar nuestro día a día. Afrontémoslo con serenidad y paciencia.

Nos va a pasar una importante factura, pero seremos capaces de superar esta crisis y seguir adelante más fuertes y unidos como sociedad que nunca.

Termino enviando un fuerte abrazo a todos los profesionales sanitarios.

Pero también a los farmacéuticos y a los comerciantes y trabajadores que ofrecen productos y servicios de primera necesidad fundamentales en estos días.

Gracias a todos vosotros. Sois muy importantes para la sociedad y, cuando esto pase, que pasará, todos estaremos en deuda con vosotros.

A todos los andaluces os pido responsabilidad, paciencia y confianza.

Esta situación la superaremos unidos.

Buenas tardes y muchas gracias.