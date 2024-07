(IBIMA) Los investigadores, que pertenecen a IBIMA Plataforma BIONAND, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria, el CIBERehd y la UMA han liderado este estudio con casi mil pacientes en el que pretenden reducir efectos secundarios y empeoramiento clínico

Un estudio innovador realizado por el equipo de investigación del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND), el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y la Universidad de Málaga (UMA), ha desvelado que las alergias previas a medicamentos están asociadas con resultados clínicos más desfavorables en pacientes que desarrollan lesiones hepáticas idiosincrásicas inducidas por fármacos (drug-induced liver injury, DILI por sus siglas en inglés).

Utilizando un enfoque de aprendizaje automático, una rama de la inteligencia artificial, para la estratificación del riesgo, el estudio ha sido publicado recientemente en la revista científica ‘Pharmacological Research’. Además, el equipo investigador pertenece a la Red de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd) y lidera a nivel europeo la Red de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología (COST) ‘Prospective European Drug-Induced Liver Injury Network, Pro Euro DILI Network, en la que participan 27 países.

El estudio analizó una cohorte de 912 casos de pacientes con lesiones hepáticas inducidas por fármacos del Registro Español de DILI y encontró que el 6.7% de los pacientes tenían antecedentes documentados de alergias a medicamentos. Los resultados mostraron que estos pacientes no solo eran mayores, sino que también presentaban niveles más altos de aspartato aminotransferasa (AST) – una enzima que se encuentra, entre otros órganos, en el hígado, y que es un marcador de daño hepático -, un conteo de plaquetas más bajo y una mayor tasa de fallo hepático fulminante en comparación con aquellos sin antecedentes de alergias a medicamentos.

La Dr. Hao Niu, una de las autoras principales del estudio ha señalado que “En base a este hallazgo, podemos destacar la importancia de considerar las alergias previas a medicamentos al evaluar el riesgo de resultados adversos en pacientes con lesiones hepáticas inducidas por medicamentos”. Además, ha añadido que “nuestro modelo predictivo, que incluye variables como el tipo de lesión hepática y niveles de AST y bilirrubina, ha mostrado un excelente rendimiento en la predicción de un peor pronóstico clínico.»

Por su parte, el Dr. Ismael Álvarez, otro de los autores principales, ha argumentado que “los pacientes con sospecha de DILI deberían ser evaluados por antecedentes de alergias a medicamentos, ya que requerirían una monitorización más exhaustiva para la detección temprana de un posible empeoramiento clínico”. En este sentido, el investigador también ha apuntado que “este estudio proporciona una base sólida para mejorar el manejo clínico y el pronóstico de estos pacientes.»

El equipo de investigadores que han coordinado el estudio pertenece al grupo ‘Hepatogastroenterología, Farmacología y Terapéutica Clínica Traslacional’, liderado por profesionales del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y catedráticos de la Universidad de Málaga, Raúl J. Andrade y M. Isabel Lucena.

El estudio también identificó que la penicilina fue el fármaco más comúnmente asociado con las alergias previas en pacientes con toxicidad hepática, representando el 32% de los casos. Estos hallazgos son cruciales para el desarrollo de estrategias clínicas que permitan una mejor identificación y manejo clínico de los pacientes en riesgo.

En este estudio, además de IBIMA Plataforma BIONAND, el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y la Universidad de Málaga, también han colaborado profesionales del Hospital Universitario de Cáceres, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina) y el Hospital de Clínicas de la Universidad de la República de Montevideo (Uruguay).

Referencia:

Niu H, Solis-Muñoz P, García-Cortés M, Sanabria-Cabrera J, Robles-Diaz M, Romero-Flores R, Bonilla-Toyos E, Ortega-Alonso A, Pinazo-Bandera JM, Cabello MR, Bessone F, Hernandez N, Lucena MI, Andrade RJ, Medina-Caliz I, Alvarez-Alvarez I. Prior drug allergies are associated with worse outcome in patients with idiosyncratic drug-induced liver injury: A machine learning approach for risk stratification. Pharmacol Res. 2024 Jan;199:107030. doi: 10.1016/j.phrs.2023.107030. Epub 2023 Dec 8. PMID: 38072217.