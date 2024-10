Este sábado 19 de octubre, la Finca Municipal ‘El Portón’ de Alhaurín de la Torre será el escenario de la 4ª y última parada del exitoso programa La Térmica Village. Un evento gratuito y al aire libre que se desarrollará desde las 13:00 hasta la medianoche, ofreciendo un día completo lleno de actividades para todas las edades.

🎸 Música en vivo: Disfruta de los conciertos de Los Punsetes, Biznaga, y las sesiones de DJ de Anuschka, Timo Otten, Bauer, Danny Ruiz y Crossa.

🎨 Talleres para toda la familia: Habrá actividades creativas para los más pequeños con Mi Media Cole y Prodipec, así como talleres para adultos de la mano de Studio Musketa y Morte Knife.

🎭 Performances y Baile: No te pierdas la original actuación de «Sí, me quiero» de May Serrano, además de una exhibición de baile de Málaga Swing.

🏺 Mercado de diseño: Un espacio donde podrás descubrir productos únicos de diseñadores locales.

🍔 Gastronomía: Relájate en las food trucks y disfruta de una amplia oferta de comida y bebida en las seis barras que estarán disponibles durante todo el evento.

Este evento es organizado por La Térmica y la Diputación de Málaga, con la colaboración del Área de Grandes Eventos del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y Cerveza Victoria.

No te pierdas este plan completo en el que la música, el arte, la gastronomía y la cultura se unen en un entorno único. ¡Te esperamos!