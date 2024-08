(María Isabel García) Vengo oyendo repetidamente la misma queja todo el verano, en los medios y a pie de calle: El retraso o falta de citas y atención médica especializada.

La razón es la misma que durante el resto del año, pero agravada en agosto. NO HAY PERSONAL. No que no haya médicos ni personal sanitario, que de eso hay de sobra y muy bien formados. ES QUE NO CONTRATAN. Ya no sólo para cubrir vacaciones o bajas, es que no se corresponde el número de pacientes con los médicos y especialistas asignados. Están desbordados, de ahí las eternas listas de espera no sólo para consultas, sino para pruebas e intervenciones importantes e imprescindibles.

A mí ya me lo advirtió mi doctora, que se suspendía todo lo que no fuera consulta médica normal hasta después de la primera quincena de septiembre por Falta de Personal.

Y ya que estamos, qué decir del Hospital del Valle del Guadalhorce… Una inversión mega millonaria y tan necesaria y resulta que está rindiendo de forma escandalosamente ridícula por falta de personal y material hospitalario.

Si va usted a urgencias, lo atenderá personal de Medicina general, pero si tiene algo grave, lo derivan al Hospital Clínico porque no tienen especialistas. Los que hay están solo en sus horarios y en sus consultas.

En qué se gastan el dinero los gestores y políticos responsables no lo sé pero desde luego no en garantizar una Seguridad Pública de calidad, que es derecho de toda persona.