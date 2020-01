El correcto funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas y la rápida respuesta de las Concejalías de Servicios Operativos y de Seguridad Ciudadana han permitido restablecer la total normalidad en todas las zonas de la ciudad. Han caído 54 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre mantiene activo el Plan Municipal de Emergencias desde las once de la noche de ayer viernes para dar rápida respuesta a las incidencias ocasionadas por el temporal de lluvias, viento y granizo de las últimas horas. Este dispositivo oficial ha movilizado a más de un centenar de personas entre integrantes de la Policía Local, Protección Civil y empleados de los Servicios Operativos, cuyo trabajo de control, vigilancia y patrulla por todas las zonas del término de Alhaurín de la Torre ha propiciado que la total normalidad sea la tónica general a estas horas, al haberse atendido varias incidencias con la máxima eficacia y en perfecta coordinación entre las Áreas de Alcaldía, Seguridad Ciudadana y Servicios Operativos. También han prestado su apoyo funcionarios el Cuerpo de Bomberos dependiente del Consorcio Provincial de la Diputación y agentes de la Guardia Civil. El correcto funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas y de la red de evacuación de agua de lluvia también ha contribuido a que los problemas se hayan podido minimizar.



La gran tormenta de agua registrada especialmente desde las 04:45 horas ha obligado nuevamente a cortar la carretera de El Romeral por la crecida del arroyo del Valle y se han registrado incidencias en la zona de Santa Amalia, Pinos de Alhaurín y centro urbano, entre ellas alguna inundación puntual en bajos, garajes y sótanos, caída de muros y desprendimientos, pero no ha habido que lamentar grandes destrozos ni daños personales.

Los trabajadores de una empresa agrícola, con sede en el Camino de la Ribera, en Santa Amalia, han sido evacuados por precaución, ya que así lo aconsejaba la crecida del río Guadalhorce, que a primera hora de la mañana tenía un nivel de 3,90 metros, si bien a mediodía había ido descendiendo hasta menos de dos metros. Protección Civil de la localidad situó un vehículo al comienzo de ese carril para evitar que nadie pudiera entrar, sobre todo, a fin de evitar problemas derivados del elevado caudal de los arroyos colindantes.

Se ha desprendido también un muro en la avenida Miguel Lacha de Pinos de Alhaurín, que fue retirado y despejado por la propia Protección Civil y la Policía Local -después repasado por los Servicios Operativos-, así como se ha actuado en una avenida inundada en la barriada de Torrealquería. Desde antes del amanecer, las patrullas de Protección Civil y de Policía Local han estado pendientes de cualquier incidencia en calles, caminos rurales y vías pecuarias , desde las siete menos cuarto de la mañana, más de 80 efectivos de los Servicios Operativos Municipales y de empresas externas colaboradoras han trabajado en la limpieza de restos de piedra, gravilla, barro, ramajes y arboleda que se acumulaba en diversos puntos, sobre todo, en los accesos y carreteras de barriadas rurales. Se han movilizado todos los vehículos de Limpieza Viaria y de compañías privadas: camiones, barredoras, fregadoras, tractores y maquinarias, con unos recursos logísticos de más de 30 unidades, desde primera hora de la mañana, desplegando sus trabajos de limpieza aún mientras seguía lloviendo.

Algunos nudos semafóricos del casco urbano, debido al fuerte aparato eléctrico registrado durante el temporal, han quedado inutilizados por la avería de sus software, si bien la empresa de mantenimiento ha sido avisada y procederá a su rápida reparación. No obstante, no se han producido problemas de tráfico, al ser una jornada tranquila, con poca circulación en la travesía urbana, debido a las lluvias.

En las últimas 24 horas han caído unos 54 litros por metro cuadrado, una cantidad no demasiado elevada en comparación con otras localidades limítrofes, donde sí se han producido daños de mayor alcance. En los últimos cinco días se han acumulado 118 litros por metro cuadrado y, en lo que va de año, 127 litros por metro cuadrado.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana que dirige Pablo Montesinos destaca la buena respuesta del plan de emergencias y solicita a los vecinos que extremen las precauciones, dado que la alerta naranja está activa hasta las 18.00 horas. Ante cualquier urgencia, por favor, llamen al 112.

Por su parte, el concejal de Servicios Operativos, Prudencio Ruiz, insiste en que la infraestructura hidráulica ha funcionado de forma muy positiva, una vez más, gracias al plan de mejora diseñado desde hace tiempo por el Equipo de Gobierno Municipal en diversos puntos del término -más de 12 millones de euros en cuatro años y otros seis millones de euros planificados en el Presupuesto 2020 en inversiones de Desarrollo Sostenible y relacionadas con la red general de agua, saneamiento, etcétera-.

No obstante, declara que es muy importante seguir trabajando y mejorando la red subterránea y las zonas más sensibles a daños por inundaciones, para lo cual mantendremos nuestra posición reivindicativa y colaborativa ante el resto de administraciones para que apoyen esas inversiones, pues no sólo el Ayuntamiento puede afrontarlas con recursos propios”.