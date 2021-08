El plazo de presentación de obras para el XV Premio de Relatos expira el 27 de agosto

Ads

El concurso, convocado tras un año de paréntesis, se dirige a autores españoles mayores de edad. El galardón será de 1.800 euros y la resolución del jurado se conocerá el 5 de noviembre. Las bases completas están disponibles en la web municipal

Tras el paréntesis de la edición de 2020, ha sido convocado el XV Premio Nacional de Relatos Alhaurín de la Torre, cuyo plazo de presentación de originales se mantendrá abierto hasta las 12 de la noche del viernes 27 de agosto (hora peninsular). La Concejalía de Cultura, promotora de este concurso, tiene por objetivo fomentar las letras y reconocer el buen hacer de escritores en lengua castellana, tanto noveles como experimentados, así como mantener el nombre de nuestra ciudad como referente en el mundo cultural en general y literario en particular. Toda la información y las bases se encuentran en el Tablón de Anuncios de la web municipal: www.alhaurindelatorre.es .

Como ya publicamos hace varias semanas en las redes sociales, esta convocatoria se dirige a autores mayores de edad nacidos y residentes en España. No podrán participar ganadores de ediciones anteriores. Los trabajos presentados deben estar escritos en lengua española. Deberán ser originales e inéditos y no haber sido publicados total o parcialmente. En cualquier caso, no pueden haber sido premiados anteriormente o estar pendientes de resolución en otros concursos. Solo se podrá presentar una obra por autor. Los trabajos que opten al Premio se presentarán a una o dos caras, bajo un título, con una extensión máxima de diez folios, a doble espacio con un cuerpo de letra 12 Times New Roman, con sus páginas numeradas. En las páginas no podrá haber ningún dato que revele la autoría de la obra.

Los trabajos se presentarán en formato PDF a través de www.mundoarti.com . Seguidamente, se cumplimentarán todos los datos personales del autor: nombre y apellidos, dirección, número de teléfono, etc., y se adjuntará una declaración responsable, o por cualquiera de las vías mencionadas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015.

El Jurado estará constituido por 6 personas relevantes del mundo cultural de Alhaurín de la Torre, designadas por la Concejalía de Cultura, incluyendo al concejal delegado del área como presidente. Este jurado valorará con sus votaciones los trabajos presentados y su decisión será inapelable. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. Cualquier duda que pudiera surgir de la interpretación de las mismas, será resuelta en su momento por el Jurado constituido. No podrán formar parte del Jurado quienes sean familiares hasta el segundo grado de quienes opten al Premio.

La obra ganadora será la que obtenga mayor puntuación, como resultado de la suma de puntos de 0 a 5 realizada por cada miembro del jurado. Se valorarán los siguientes criterios, con puntuación entre mínimo de 0 y máximo de 5 puntos, cuya suma total será igual a la puntuación del relato: trama, ritmo y agilidad de la escritura (hasta 2 puntos); calidad formal y estilística (hasta 2 puntos); estilo literario general (hasta 1 punto). El relato que más puntos obtenga tras la suma de las valoraciones individuales de los miembros del jurado, será el ganador. En caso de empate, se resolverá mediante voto de calidad de la presidencia del jurado. Se otorgará un único premio que no podrá ser declarado desierto.

El fallo del jurado se deliberará el 4 de noviembre de 2021, fecha en que se comunicará al ganador. El 5 de noviembre será públicamente anunciado en la web municipal, en la web cultural municipal y en www.culturalh.com y difundido para su publicación a diversos medios de comunicación. El ganador deberá aportar certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de no tener deudas o sanciones con esta Administración Local, a efectos del cobro del premio concedido. También facilitará certificado de datos bancarios que contenga el número de cuenta bancaria, incluyendo la titularidad de la misma. El premio tendrá un único vencedor que recibirá la cantidad de 1.800 euros, a cobrar mediante transferencia bancaria.

El galardón será entregado durante un acto con los clubes de lectura adultos en la Biblioteca Municipal Antonio Garrido Moraga en fecha por determinar.

Cualquier duda pueden hacerla contactando a través del teléfono 952 411 043 o en el correo electrónico cultura@alhaurindelatorre.es

NOTA IMPORTANTE: ESTA NOTA DE PRENSA CONTIENE UN EXTRACTO-RESUMEN DE LAS BASES. PARA CONOCERLAS ÍNTEGRAMENTE, ES NECESARIO ENTRAR EN: https://alhaurindelatorre.es/bases-de-la-convocatoria-del-xv-premio-nacional-de-relatos-alhaurin-de-la-torre-2021/

Más noticias: www.alhaurindelatorre.es y www.torrevisiontelevision.es