Andalucía Emprende es uno de los nueve socios europeos de esta iniciativa, impulsada para desarrollar el potencial emprendedor de universitarias andaluzas a través de formación para el éxito

‘Ifempower’, el proyecto europeo Erasmus+ impulsado por Andalucía Emprende (entidad dependiente de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo) junto a otros ocho socios más, procedentes de siete países de Europa, para fomentar el emprendimiento femenino en universitarias, ha concluido su implementación habiendo impactado en un total de 1.861 mujeres, entre las que se encuentran 100 universitarias andaluzas, que han recibido formación de calidad para acelerar el desarrollo de su potencial emprendedor, a través del acceso a herramientas y a métodos educativos innovadores, destinados a reforzar sus habilidades emprendedoras para poder iniciar un proyecto emprendedor con garantías de éxito.

Para Rosa Siles, directora de Andalucía Emprende, “las universidades son un foco muy importante de emprendimiento innovador y, de hecho, forman parte de una de las líneas estratégicas del Plan General de Emprendimiento, por lo que haber colaborado en el desarrollo de un programa global de alta calidad, como es Ifempower, en el que empresarias expertas con extraordinarios perfiles profesionales comparten su conocimiento con universitarias que tienen una extraordinaria proyección emprendedora, ha sido toda una oportunidad para ayudar, desde Andalucía Emprende, a todas esas mujeres a que desarrollen su talento y su capacidad para emprender con éxito”.

Sobre la base de una primera investigación preparatoria que estudió el papel de las mujeres en las pymes europeas ( Estudio sobre mujeres emprendedoras en Europa ), así como las brechas, los obstáculos y las necesidades del mercado, el proyecto Ifempower elaboró un plan de estudios internacional para la educación superior en cinco idiomas sobre emprendimiento, dirigido principalmente a estudiantes universitarias, ahondando en temas relacionados con el apoyo de su participación en el trabajo por cuenta propia. Los módulos, reconocidos con créditos ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), se lanzaron y se pusieron a prueba en las universidades asociadas en Hungría, Islandia, Austria y Rumania y contaron con el respaldo de elaborado Material didáctico internacional para el profesorado participante.

Además, el proyecto ha aplicado un enfoque innovador y participativo, al proporcionar un plan de tutoría para las estudiantes interesadas, conectándolas con personas emprendedoras en activo. Para aquellas mujeres interesadas que preferían tener una formación a su propio ritmo, Ifempower también ha prestado asesoramiento personalizado y ha desarrollado un Kit digital de herramientas educativas , en siete idiomas y de acceso gratuito, que incluye videos de motivación para mentorización. Todos los resultados intelectuales mencionados están disponibles como Recursos Educativos Abiertos (REA).

Por último, los resultados del proyecto incluyen una serie de recomendaciones para ayudar a cumplir con el objetivo de lograr avances concretos en la sociedad civil respecto al emprendimiento femenino y se recogen en el Estudio Final de ifempower que pronto estará disponible en su web https://ifempower.eu/ .

Papel sobresaliente de las andaluzas

Además, dentro de esta iniciativa se han celebrado cinco eventos multiplicadores, abiertos al público general, con asistentes de 17 países, en los que las universitarias que han participado de la mano de Andalucía Emprende han tenido un papel sobresaliente. Bajo el título “¿Cómo se convierte la idea en un negocio?” han competido con el resto de estudiantes, realizando presentaciones públicas de sus ideas empresariales y consiguiendo que Andalucía Emprende haya sido la entidad más destacada entre todos los socios, al obtener cada una de ellas los siguientes galardones:

Ana Rodríguez, Premio a la Mejor Idea Innovadora (Andalucía Emprende Granada).

Sara Mariottini, Premio al Mejor Pitch (Andalucía Emprende Granada).

Alexandra Lange, Premio al Mejor Plan de Negocios (Andalucía Emprende Huelva).

Lola Álvarez, Premio a la Mejor Idea con Impacto Social (Andalucía Emprende Jaén).

Estos eventos multiplicadores han tenido lugar en el marco de escuelas internacionales intensivas de emprendimiento, para alumnas seleccionadas en las universidades asociadas de Austria, Hungría y Rumanía, así como universitarias andaluzas seleccionadas por Andalucía Emprende. Las escuelas se han basado en herramientas de Design Thinking, un enfoque que, en lugar del material didáctico o el problema, se centra en los seres humanos, buscando comprender las necesidades de las personas y encontrar soluciones efectivas para satisfacer esas necesidades, en este caso, a la hora de emprender. Andalucía Emprende ha tenido la ocasión de aportar excelentes formadoras pertenecientes a su equipo, que cuentan con experiencia como asesoras de proyectos empresariales durante más de 25 años.

Socios de Ifempower

Junto a Andalucía Emprende, han sido socios de este proyecto HÉTFA Research Institute (Hungría), que ha sido la entidad coordinadora, ONECO Consulting (España), Sigmund Freud University (Austria), Sociedade Portuguesa de Inovação (Portugal), Bifröst University (Islandia), Corvinus University of Budapest (Hungría), Sapientia Hungarian University of Transylvania (Rumanía) y Steinbeis GmbH (Alemania) y asociados externos FEMSpace (Austria), Icelandic Directorate of Labour – IdoL (Islandia) y PONT Group (Rumanía).