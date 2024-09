(PSOE Málaga) El Grupo Municipal Socialista acude a la llamada de vecinos de Campanillas, en las inmediaciones del PTA, donde se encuentra uno de los principales focos. “En Sevilla se ha confirmado la muerte de siete personas por la picadura y se han puesto manos a la obra, mientras que en Málaga no se ha dicho a la población cómo actuar”, ha denunciado el portavoz socialista Daniel Pérez

El Grupo Municipal Socialista ha pedido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga “transparencia” en la información sobre la picadura del mosquito que transmite el virus del Nilo, y “acciones contundentes para contener su proliferación”, después de que este miércoles se haya confirmado la séptima muerte en la provincia de Sevilla a causa de su picadura. Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz socialista, Daniel Pérez, junto a la viceportavoz socialista, Begoña Medina, con el concejal socialista Rubén Viruel y la presidenta de la Asociación Evolución de Campanillas, Carmen Fernández, además de vecinos del distrito, en Calle Fausto junto al arroyo de La Rebanadilla.

Precisamente, en este arroyo saltaron hace pocos días las alarmas sobre la existencia del mosquito que transmite el virus del Nilo. “Los vecinos están muy preocupados”, ha afirmado Pérez, “porque lo único con que cuentan es un comunicado oficial en que no se traslada información alguna sobre el lugar exacto en que se ha identificado este mosquito portador del virus y tampoco se dan instrucciones sobre el modus operandi para prevenir la infección”. Esta demanda de información, junto a “acciones contundentes por parte del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía” son algunos de los puntos de una moción que los socialistas defenderán el próximo lunes en la comisión de Sostenibilidad Ambiental, firmada por Begoña Medina.

Desde el PSOE recuerdan al equipo de gobierno “que es el Ayuntamiento de Málaga el competente del mantenimiento de los cauces y arroyos del municipio”. Sin embargo, “el estado de este Arroyo de La Rebanadilla”, junto al Parque Lineal de Campanillas y a contados metros del Parque Tecnológico de Andalucía “es la imagen del abandono” donde una maleza muy crecida y las aguas estancadas procedentes del PTA “son el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de insectos que molestan a los vecinos colindantes, ahora preocupados por este mosquito portador del virus del Nilo. Si hay larvas en el cauce, este es el momento de actuar”, ha pedido Pérez, que en su condición de secretario general del PSOE de Málaga ha pedido también a la Diputación de Málaga “que se implique, como lo está haciendo la Diputación de Sevilla en el marco de sus competencias”.

La moción del PSOE que se debatirá durante la comisión de este lunes en el Ayuntamiento de Málaga ha sido firmada por la viceportavoz del grupo, Begoña Medina. “El mosquito del virus del Nilo ha entrado en la provincia de Málaga, en el entorno del Guadalhorce, y se ha detectado en el distrito de Campanillas. Esto hay que atajarlo cuanto antes y por eso le exigimos actuaciones tanto al Ayuntamiento como a la Junta en el marco de sus competencias”, ha explicado la edil del PSOE. Medina entiende la preocupación de los vecinos de este distrito: “Las noticias informan sobre el fallecimiento de siete personas en Sevilla, pero los malagueños no sabemos ni cómo hay que actuar ni dónde se encuentran exactamente los focos. Consideramos que ni el Ayuntamiento ni la Junta, ni Paco de la Torre ni Moreno Bonilla, deberían tener en ascuas a la población. Exigimos información detallada, total transparencia, para que los vecinos estén tranquilos”.

Además, Begoña Medina ha llamado al orden porque “no vemos a ningún operario haciendo prospecciones para localizar las larvas de este mosquito. El Ayuntamiento tiene competencia sobre el control y vigilancia de plagas, no sólo de insectos, sino también de roedores y de cucarachas, pero desde su externalización este servicio no funciona correctamente”. La socialista ha aprovechado la visita a Campanillas para denunciar que “desde hace meses las llamadas al Ayuntamiento para reclamar desinsectación y desratización van en aumento, mientras que el servicio no funciona porque la empresa concesionaria destina sólo cuatro operarios para estas labores en toda la ciudad de Málaga, para sus once distritos”.

Durante la visita al entorno del Parque Lineal, ha acompañado al grupo socialista y a los vecinos la presidenta de la Asociación Evolución de Campanillas, Carmen Fernández, que exige al Ayuntamiento “que nos tenga informados sobre el mosquitos del virus del Nilo, sobre su propagación en el distrito y sobre las actuaciones que debemos llevar a cabo los residentes ante esta plaga”. El Arroyo de La Rebanadilla, según Fernández, “es una trampa, un foco de infección. Porque recibe las aguas del Parque Tecnológico y que se quedan estancadas”. Así, exige “a la concejala del distrito que se siente con las asociaciones de vecinos para explicar qué debemos hacer, que nos den información clara y, así, podremos vivir tranquilamente”.