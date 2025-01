(PSOE Alhaurín de la Torre) El PP rechazó en el último pleno reclamar al Gobierno de Moreno Bonilla que impulse los proyectos comprometidos en el municipio

El PSOE ha iniciado una campaña para denunciar que el presupuesto de la Junta de Andalucía para este año 2025 contempla “cero euros” para Alhaurín de la Torre. Los socialistas han difundido un vídeo, en el que han participado los seis concejales del grupo municipal, poniendo de manifiesto la ausencia de partidas presupuestarias para actuaciones comprometidas por el Gobierno de Moreno Bonilla en el municipio.

De esta forma, critican que no hay ninguna partida “para la tan demandada y prometida ampliación del IES Capellanía que los socialistas dejamos planificada hace seis años”. Asimismo, apuntan que tampoco hay dinero para la construcción del nuevo instituto de Pinos de Alhaurín y que no hay presupuesto para ampliar el centro de salud ni para incorporar más médicos de familia y pediatras. También denuncian que no hay asignación presupuestaria específica para el desdoblamiento de la A-404, “una obra clave para poner fin a los atascos”, y que, por si fuera poco, tampoco hay prevista ninguna inversión para construir VPO, “algo que aliviaría lo problemática de vivienda en nuestro municipio”. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, David Márquez, cierra el vídeo asegurando que “Juanma Moreno ningunea a Alhaurín de la Torre”. “¿Y qué hace nuestro alcalde? Absolutamente nada por defender nuestro pueblo”, añade.

El PSOE presentó una moción en el pasado pleno para instar a la Junta de Andalucía a incluir en sus presupuestos estos proyectos “necesarios y comprometidos con Alhaurín de la Torre”. Sin embargo, el equipo de gobierno del PP con el alcalde, Joaquín Villanova, a la cabeza rechazó apoyar esta propuesta. Desde el PSOE aseguran que van a continuar llevando a cabo cuantas acciones sean necesarias para reivindicar al gobierno de Juanma Moreno en Andalucía que ejecute las actuaciones pendientes en Alhaurín de la Torre.