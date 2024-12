(PSOE) El desdoblamiento de la A-404, el segundo centro de salud y la ampliación del IES Capellanía, entre las actuaciones reivindicadas

El PSOE reclamará en el pleno los proyectos pendientes de la Junta de Andalucía en Alhaurín de la Torre. Así lo ha adelantado el portavoz socialista en la localidad, David Márquez, que ha anunciado que su grupo llevará al pleno una moción para que el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre inste a la Junta de Andalucía a impulsar actuaciones comprometidas en el municipio. Entre esos proyectos, los socialistas incluyen el desdoblamiento de la A-404, la ampliación del IES Capellanía, el nuevo instituto de Pinos de Alhaurín, el segundo centro de salud y la construcción de VPO.

“Los presupuestos de la Junta de Andalucía no contemplan ni un solo euro para Alhaurín de la Torre. No hay ni una sola mención a Alhaurín de la Torre en el proyecto de presupuesto de la Junta para el año 2025. No hay inversiones para atender las necesidades sanitarias de nuestro municipio. Tampoco para cubrir el déficit en materia educativa. Y mucho menos para dar respuesta a los problemas de vivienda. Por si fuera poco, tampoco hay una partida para el desdoblamiento de la A-404. Por ello, el PSOE ha presentado enmiendas al presupuesto para que se tengan en cuenta las necesidades que tiene Alhaurín de la Torre”, ha explicado Márquez.

En este sentido, ha lamentado que los presupuestos de la Junta no cumplen con Málaga ni con Alhaurín de la Torre. “Málaga es la provincia con menos inversión por habitante en toda la comunidad autónoma, con 289 euros, cuando la media de la región es de 455, un hecho que afecta a nuestro municipio. Además de ser la última provincia en inversión por habitante, Málaga es la provincia que más baja en inversiones con respecto a 2024, concretamente 100 millones de euros menos, un recorte del 16,3%. El proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2025 corrobora un año más el abandono del Gobierno autonómico con Alhaurín de la Torre”, ha dicho.