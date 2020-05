(Jose Mateos Mariscal, Wuppertal Alemania)

“Deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta”.

(Ulises en La Odisea)

«Es triste ser emigrante y no poder volver»

Cuando emigras se sabe que se va, pero no se vuelve; se pierde a la familia. Es triste, ser emigrante y no poder volver.

Nosotros los más inquietos y los que menos conformes estábamos con tolerar el amargo presente en España desahucio tras desahucio, Precariedad, paro de larga duración que nos atenazaba. A pesar de nuestro

bajo nivel de instrucción convencional, muchos acababa mos por defendernos

con las lenguas de su lugar de destino y también aprendíamos las técnicas de

manejo de máquinas más o menos complejas.

Nos adapmos a medios sociales más bien hostiles y en ciertos casos

claramente racistas y xenófobos .

Desde que tuve uso de razón me interesó siempre la Emigración. Yo veía que

en España no había porvenir, que estaba uno trabajando para nada y pensaba

en un sitio donde se viviera mejor. También hubiera podido irme a Barcelona o

a Bilbao, pero aunque parezca raro, nunca me dio por ahí , decidí Alemania.

Las dos grandes preocupaciones iniciales que tenía como emigrante son el trabajo y la vivienda, o la vivienda y el trabajo, y también lo serán en este caso. Para defenderme aprender algo de alemán a través del método Alemán y con un tono crítico y teñido de un humor negro envidiable comienza a

ser uno consciente de que el camino emprendido no es precisamente de rosas

En la despededida nuestra mejor amiga lloraba, mi mujer también, y mi hijita tenía Doce años medecía – “Papá vámonos de Zamora ” Los indigentes viven mejor que nosotros ” Mi hijo en alquel entoces tenia ocho años , vendimos nuestro coche por mildoscientos euros ; todo el capital que llevaba para irme a un país extranjero. Pero el mayor capital que llevaba era el optimismo, mi fe en mi mismo, y mi confianza en Dios

mi vida se desarrolla lo mismo que la de los animales: comer, dormir y trabajar, diversiones no hay

Acostumbrado a los guisos de mi

tierra la comida alemana nunca me ha gustado

Nos damos cuenta de lo que vale nuestra terriña y de la varvaridad que

hicimos al salir de ella, pero por no pasar vergüenza, sufrimos y aguantamos, si

no tan pronto llegamos a ésta nos volveríamos la mayoría

Yo en la Emigración he ido cambiando mucho, llegue a cacostumbrado a la vida de España, a la tertulia con los amigos y a paseos con mi mujer y mis hijos por la calle Santa Clara de Zamora

. Aquí, en cambio, debido a que la sociedad alemana no te admite” me veo obligado a hacerme

mucho más hogareño. Comienzo a leer libros y ensayos con ordenador, cosa que

no formaba parte de mis hábitos en mi Zamora natal.

Los emigrantes muchas veces mostramos una imagen de triunfadores, a la que nos une un trabajo seguro en Europa: lo importante es exhibir ante nuestros paisanos los signos externos de nuestra

nueva posición social . A lo que el emigrante nunca hace

referencia es a lo mal que lo pasamos y lo estamos pasando, a las marginaciones que

Sufrimos , a la dureza del trabajo que realizamos.

Nuestra capacidad de adaptación a un medio hostil o al

menos poco comprensivo resulta admirable. Medio en el que tenemos que enfrentarnos

además con prejuicios culturales y racismos, que obstaculizaban el alquiler de vivien-

das, su trato con los nativos o que simplemente nos relegan a la condición de ciudadanos de última clase.

Jose Mateos Mariscal