La agrupación que dirige Alfonso Ortega regala una actuación llena de villancicos, alegría y buen humor

Exitoso concierto el que ha ofrecido este domingo la Banda Municipal de Música de Alhaurín de la Torre en el Salón de Usos Múltiples de la Casa de la Juventud con motivo de la Navidad.

El recinto se ha llenado de público para poder disfrutar con el repertorio que ha ofrecido tanto la Banda juvenil, que ha actuado en primer lugar, como la propia Banda Municipal, que ha cerrado el acto.

La formación, dirigida por Alfonso Ortega, ha interpretado conocidos villancicos como Blanca Navidad, Arre borriquito, Noche de Paz, Jingle Bells o All I want for Christmas is you. El final se ha erigido como una verdadera, fiesta pues ha interpretado un popurrí en el que el público ha cantado con ellos algunos de los villancicos más conocidos de todos los tiempos.

En total han sido casi un centenar los músicos que han participado en el que ha supuesto el último concierto de la Banda Municipal este año 2024 que ha sido un año en el que han ofrecido dos recitales muy importantes para ellos. Por un lado, han deleitado al pueblo con un concierto por la festividad de Santa Cecilia por primera vez en su historia y por otro, acudieron a Disneyland París a desfilar en dicho parque cosechando un éxito absoluto.

El edil responsable de la Banda Municipal, Andrés García; junto a los concejales de Juventud y Deportes, han acudido a disfrutar del concierto y apoyar a los músicos y músicas alhaurinos que conforman esta «prestigiosa banda», en palabras del edil Andrés García.

El director de la Banda ha deseado unas felices fiestas a todos los componentes de la formación musical y les ha augurado mucho trabajo en el venidero 2025.

Ha sido, en suma, un concierto lleno de buenos momentos, alegría y música navideña para toda la familia.

