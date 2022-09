Las cosas no pasan así porque así, en este artículo te vamos a contar todo lo que se fraguó en la mente de un joven llamado Fernando Monteleone para que a día de hoy le estén ocurriendo cosas que ni él mismo se podría imaginar.

Este joven es un apasionado del cine, desde que tiene uso de razón sabía que eso era lo suyo y que sin duda alguna quería vivir de ello.

Con solo 22 años ya ha creado su propia productora audiovisual, Southfilms y ya está realizando sus propias producciones cinematográficas con muy pocos medios, su talento e imaginación no tienen fin, pero lo que realmente le mueve y darlo todo es su pasión por el cine.

Según sus propias palabras no hay día que no se levante soñando con ser un gran director de cine, aunque según lo visto parece ser que la interpretación no se le da tampoco nada mal.

Las casualidades no existen, solo a base de trabajo, constancia y amor por lo que haces se pueden conseguir grandes cosas.

Lo que un día solo era algo inalcanzable, un día se hizo real con la realización de la foto de portada del primer single de la gran Pastora Soler, “Que hablen de mi” >> Ver noticia AQUÍ

Eso fue algo inexplicable e inolvidable según palabras del propio Fernando Monteleone, una experiencia única con la que disfrutó muchísimo.

Las cosas no quedaron ahí y en la mente del artista ya se estaban fraguando cosas nuevas, y de eso precisamente es de lo que hoy os vamos a hablar en esté artículo.

Esta semana se va a presentar de manera oficial su primer cortometraje, hecho íntegramente con medios propios y escrito y dirigido por él.

[“Una pequeña historia de venganza”]

Este cortometraje se estrenará el próximo día 15 de Septiembre en el Centro Cultural Vicente Aleixandre en nuestro municipio de Alhaurín de la Torre con el apoyo del Ayuntamiento de Alhaurín y Cultura Alhaurín.

Sin duda el sueño que cualquier joven director en sus comienzos desearía, ver su primer cortometraje proyectado en una gran sala.

No os perdáis este cortometraje “Una pequeña historia de venganza” ¡estáis todos invitados!, la entrada es libre con aforo limitado.

En el estreno además de hacer la presentación el propio director estarán también los actores y ayudantes que han colaborado en la realización de dicho corto, entre ellos una de las protagonistas principales Blanca Ramos que con tan solo 11 años ha sido la inspiración para llevar a cabo esta historia, como actor segundario pero con un papel vital en este corto nos podemos encontrar con Miguel Ángel Muñoz, un actor con una larga trayectoria en el teatro y también en colaboraciones para la pequeña pantalla.