Este fin de semana, no ha sido fácil pero el joven piloto alhaurino ha conseguido superar cada uno los obstáculos que se le han presentado. La próxima carrera es el 10 de octubre en Cartaya.

El pequeño gran Hugo Williams, continúa entre los diez mejores pilotos del Campeonato de Andalucía de Minivelocidad en la categoría Minimotos 4,2. Este fin de semana, llegó a Badajoz en séptima posición pero el sábado no fue una jornada fácil. Se trataba de un circuito en el que nunca había corrido el piloto alhaurino y en las cronos la suerte no le acompañó. Esto le llevó hasta el puesto 15 (de 16 pilotos) a causa de las dificultades encontradas en los primeros y segundos libres.

Pero el ánimo de Hugo no decayó y afrontó las dos carreras del domingo con fuerza. En la primera de ellas, en la vuelta 4, cuando intentó remontar tuvo un choque con otro piloto el cual le dejó fuera de carrera y sin puntuación, pero esa piedra en el camino no pudo con el joven alhaurino.

En la segunda carrera, saliendo en la posición 15, inicialmente no pudo remontar pero a falta de tres vueltas para el final, consiguió hacerse con la posición 12. “No fue sencillo pero saqué coraje y conseguí adelantar a dos pilotos. He perdido posiciones en la general pero no he perdido la fuerzas y las ganas de superarme, ya estoy pensando en mi carrera de Cartaya para volver a remontar los puntos perdidos”, detallaba el piloto.

La próxima cita es el 10 de octubre en Cartaya donde Hugo llega en la décima posición y no será hasta el fin de semana del 14 y 15 de noviembre, cuando se conocerá al campeón de Andalucía. Hasta entonces, a Hugo sólo le queda continuar con sus entrenamientos semanales en el Templo del Motor de Málaga donde se prepara para la competición cada jueves de 18:00 a 21:00 horas.

La concejala de Deportes, María del Mar Martínez, ha calificado de valiente la actitud del pequeño Hugo durante la carrera. “Su afán de superación y perseverancia le han llevado a superar cada uno de los obstáculos sin rendirse. Estos valores son elementales en el deporte y por eso llegará muy lejos”.