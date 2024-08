La Ruta tiene un carácter benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer de Alhaurín de la Torre.

La Ruta será un recorrido por la Sierra de las Nieves, con salida y llegada en el Parque de los Patos de Alhaurín de la Torre. La salida está prevista a las 10.00 am. Posteriormente, se podrá disfrutar de una jornada en la que habrá música, sorteos, exposiciones, etc.

Las inscripciones se harán a través de la página web www.dorsalchip.es, en la que una vez cumplimentado todos los datos correctamente, le pasará a un Terminal Punto de Venta de pago donde, una vez realizado el pago, su inscripción quedará automáticamente realizada, recibiendo un correo electrónico de confirmación a la cuenta que indique en su inscripción. Podrán inscribirse como “motero” o “acompañante ” (ambas inscripciones tienen el mismo precio (15€) y derecho a su camiseta).

Existe la posibilidad de Inscripción en la FILA 0 (desde 15€ hasta lo que cada persona quiera donar a la mencionada asociación). Esta inscripción, si bien no da derecho a dorsal para participar en la Ruta, DA DERECHO ÚNICAMENTE A LA CAMISETA DEL EVENTO.

Una vez concluido el proceso, podrá consultar su inscripción en la misma página.

Las inscripciones se podrán realizar hasta una semana antes del evento o hasta que se completen las plazas.

El número máximo de inscripciones de moteros es de 350 y mismo número para acompañante s. La inscripción en Fila 0 es ilimitada.