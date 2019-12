El campo ha sido objeto de la renovación del césped y de mejoras en los vestuarios, sala de prensa, fachada y cubierta. El estreno ha sido una gran fiesta futbolística, con la presentación de todos los equipos del Alhaurín de la Torre C. F. y una exposición de fotografías de varias épocas

El mundo del deporte de Alhaurín de la Torre ha vivido este domingo un día histórico con la inauguración del Estadio de Los Manantiales, templo del fútbol local, que ha sido objeto de una remodelación prácticamente integral por parte del Ayuntamiento. Las obras, que se han prolongado a lo largo de los últimos meses, han supuesto una inversión cercana a los 400.000 euros para mejorar tanto el terreno de juego como las instalaciones interiores y zonas auxiliares del recinto. Para celebrarlo, se ha organizado en colaboración con el Alhaurín de la Torre C. F. una gran fiesta deportiva, donde los jugadores más jóvenes han tenido un papel destacado. Pasadas las diez de la mañana se procedió a la presentación de todos los equipos, desde los más pequeños (conocida como categoría ‘chupete’) hasta el primer equipo, que compite en Tercera División. El alcalde Joaquín Villanova, junto al concejal de Servicios Operativos, Prudencio J. Ruiz, y el edil de Deportes, Francisco José Sánchez, fueron los encargados de inaugurar el nuevo campo, acompañados por la directiva y responsables del club y gente del mundo del fútbol local. Villanova afirmó que con estas mejoras se permite tener unas instalaciones “nuevas” y de calidad para futbolistas, técnicos y los aficionados. Además, hizo hincapié en que no sólo se ha trabajado en la renovación del césped artificial, sino que se ha proporcionado un nuevo sistema de riego que permitirá ahorrar costes y consumo de agua, como también destacó la impermeabilización de las oficinas y de la cubierta y las reformas en el vestuario y en la sala de prensa, sin olvidar el videomarcador instalado meses atrás. En la fachada del estadio también se ha colocado un gran escudo municipal para embellecer el exterior. Poco después de la presentación de los equipos, se procedió a la inauguración de una exposición de fotografías de la historia del fútbol local en la sala de prensa ‘Paco López’, donde algunos de los asistentes, sobre todo ex jugadores del equipo, se emocionaron por recordar aquellos tiempos, y donde también ha tenido lugar una entrega de presentes. Minutos antes de comenzar el partido del primer equipo contra el Vélez, el alcalde Joaquín Villanova fue el encargado de realizar el saque de honor junto con el regidor de Velez-Málaga, Antonio Moreno. La jornada no pudo completarse con una victoria del Alhaurín de la Torre C.F., que fue derrotado por un gol a dos. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES La reforma ha afectado tanto al campo de juego de fútbol 11 como a otras dependencias comunes y auxiliares de esta zona deportiva. Los trabajos permitirán disponer de unas instalaciones prácticamente nuevas y con todas las garantías para futbolistas, técnicos y público. El proyecto principal ha sido la renovación del césped artificial de la superficie de juego, que cuenta con una nueva capa con material de última generación y adaptado a la práctica deportiva. El coste de esta actuación ha sido de unos 250.000 euros, a los que hay que añadir otros 50.000 euros pertenecientes a un nuevo sistema de riego que facilitará el mantenimiento del césped y ahorrará costes y consumo de agua. Paralelamente, se han ejecutado trabajos de impermeabilización de las oficinas y de la cubierta, pintura interior de la instalación y reforma del vestuario y sala de prensa, unos trabajos a los que hay que añadir otras mejoras efectuadas meses atrás, como el nuevo videomarcador. Todas estas inversiones han sido realizadas por el Ayuntamiento, que se ha comprometido a dotar de una partida a los próximos presupuestos municipales de 2020 para instalar una nueva cubierta en la grada de preferencia. El objetivo ha sido habilitar unas instalaciones completamente renovadas y acordes con lo que merece Alhaurín de la Torre y su comunidad deportiva. Para embellecer todo el conjunto, se ha pintado un gran mural decorativo y se ha colocado un gran escudo municipal en la fachada. TORNEO ‘MEMORIAL PACOLI’ Por otra parte, el Estadio Los Manantiales y las instalaciones deportivas de Carranque acogieron este fin de semana el V Torneo de Navidad ‘Memorial Pacoli’ de Alhaurín de la Torre, organizado por Alhaurín de la Torre C.F., junto a la colaboración del Área de Deportes del Ayuntamiento. Esta actividad va dedicada a quien fuera presidente del Alhaurín de la Torre C.F. y que falleció en 2012. En este torneo participaron 24 equipos de distintas categorías y de diferentes puntos de la provincia de Málaga. A la cita acudieron el alcalde Joaquín Villanova, y el concejal de Deportes, Francisco José Sánchez. Villanova quiso resaltar la gran participación que ha habido este año. Asimismo, aseguró que el municipio es un referente a nivel deportivo, no sólo por el gran número de actividades deportivas que se realizan, sino también por el mantenimiento de todas las instalaciones. Por último, una de las organizadoras del torneo, Lorena Soler, apuntó que cada año existe un mayor número de participantes y afirmó que este trofeo no se trata de una actividad competitiva, sino que lo importante era fomentar la participación. Además, señaló que es importante seguir apoyando el deporte en el municipio, ya que no sólo aporta un bienestar, también enseña diferentes valores como el compañerismo.