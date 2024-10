La Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre dará comienzo a su programa de clubes de lectura con un encuentro literario protagonizado por la escritora y periodista Inés Plana. La actividad se celebrará el próximo miércoles, 2 de octubre, a las 18:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Plana, autora de renombre en el género de novela negra, presentará su cuarta obra, «Fugitiva», publicada este año, y compartirá detalles sobre su trayectoria y su conocida trilogía protagonizada por el teniente Tresser de la Guardia Civil. Este encuentro se enmarca en el esfuerzo de la Biblioteca por promover la literatura y fomentar el diálogo con autores destacados.

Sobre Inés Plana

Nacida en Barbastro (Huesca), Inés Plana Giné es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha desarrollado su carrera profesional en diversos medios de prensa en Madrid y ha coordinado colecciones editoriales especializadas en divulgación histórica y artística. Su primera novela, «Morir no es lo que más duele», fue un éxito de crítica y marcó el inicio de su trilogía. Le siguieron «Antes mueren los que no aman» en 2019 y «Lo que no cuentan los muertos» en 2021.

El evento se convierte así en una excelente oportunidad para los aficionados a la literatura de Alhaurín de la Torre de conocer más de cerca a esta reconocida autora y sumergirse en el apasionante mundo del género negro.