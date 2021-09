Actualización de datos Covid-19 Vacunas administradas en Andalucía a 10 de septiembre:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 1.060.963 573.143 548.824 Cádiz 1.870.780 1.003.922 960.062 Córdoba 1.209.728 645.390 622.274 Granada 1.354.771 736.772 704.842 Huelva 761.098 421.244 400.637 Jaén 963.443 519.611 502.277 Málaga 2.361.849 1.263.838 1.206.482 Sevilla 2.883.359 1.565.929 1.471.583 Total Andalucía 12.465.991 (91,27% dosis recibidas) 6.729.849 (79,5% población) (90,3% > 12 años) 6.416.981 (75,8% población) (86,1% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

H o s pi t a l i z a c ió n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 635 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 159 se e n cu e nt r an en UCI .

Por provincias: en Almería (53 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Cádiz (47 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Córdoba (66 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Granada (54 hospitalizaciones, de las que 17 en UCI), Huelva (34 hospitalizaciones, de las que 5 en UCI), Jaén (45 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Málaga (184 hospitalizaciones, de las que 39 en UCI) y Sevilla (152 hospitalizaciones, de las que 37 en UCI).

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 68.731 (+90) 4.368 (+3) 744 (0) 911 (0) 64.702 (+241) Cádiz 111.650 (+75) 6.589 (+55) 683 (0) 1.586 (+1) 104.210 (+603) Córdoba 71.674 (+40) 5.253 (+2) 652 (0) 1.056 (0) 67.024 (+313) Granada 108.069 (+94) 9.086 (+5) 1.156 (0) 1.858 (0) 102.066 (+380) Huelva 44.741 (+82) 2.724 (+3) 208 (0) 406 (0) 40.973 (+81) Jaén 63.593 (+27) 5.163 (+2) 482 (+1) 1.062 (+3) 60.113 (+83) Málaga 152.527 (+134) 10.309 (+10) 989 (0) 1.930 (+1) 142.006 (+751) Sevilla 173.784 (+168) 12.578 (+69) 1.215 (+4) 2.231 (+2) 159.683 (+908) Total 794.769 (+710) 56.070 (+149) 6.129 (+5) 11.040 (+7) 740.777 (+3.360)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 109.01

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: