Actualización de datos Covid–19 V ac u n a s a d m i n i s t r a d as e n A n d a l ucía a 20 de a g o s t o:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 985.905 548.774 487.950 Cádiz 1.728.573 964.320 844.898 Córdoba 1.132.539 625.652 554.505 Granada 1.256.870 704.889 624.601 Huelva 702.508 403.653 353.866 Jaén 897.381 502.410 445.104 Málaga 2.194.866 1.215.474 1.073.542 Sevilla 2.642.602 1.475.074 1.290.569 Total Andalucía 11.541.244 (94,80% dosis recibidas) 6.440.246 (76,0% población) (86.4% > 12 años) 5.675.035 (67,0% población) (76,1% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

H o s pi t a l i z a c ió n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.257 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 228 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (74 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Cádiz (133 hospitalizaciones, de las que 31 en UCI), Córdoba (97 hospitalizaciones, de las que 24 en UCI), Granada (128 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Huelva (68 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Jaén (91 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Málaga (379 hospitalizaciones, de las que 63 en UCI) y Sevilla (287 hospitalizaciones, de l as que 46 e n U CI ) .

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 66.800 (+188) 4.251 (+5) 723 (+1) 885 (+3) 59.301 (+340) Cádiz 108.937 (+368) 6.405 (+4) 676 (0) 1.548 (+2) 93.928 (+825) Córdoba 70.123 (+147) 5.133 (+5) 637 (+2) 1.022 (+2) 61.874 (+425) Granada 106.025 (+246) 8.938 (+10) 1.139 (+2) 1.833 (0) 96.727 (+331) Huelva 42.988 (+202) 2.632 (+7) 198 (0) 397 (0) 36.363 (+281) Jaén 62.201 (+216) 5.062 (+11) 471 (0) 1.036 (+2) 55.635 (+247) Málaga 148.283 (+363) 10.022 (+14) 957 (+4) 1.837 (+6) 127.452 (+1.442) Sevilla 167.247 (+893) 12.011 (+26) 1.174 (+1) 2.129 (+6) 145.092 (+844) Total 772.604 (+2.623) 54.454 (+82) 5.975 (+10) 10.687 (+21) 676.372 (+4.735)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 356.01

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: