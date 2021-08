Actualización de datos Covid–19 V ac u n a s a d m i n i s t r a d as e n A n d a l uc í a a 24 de a g o s t o:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 1.000.590 553.122 501.001 Cádiz 1.755.113 973.499 863.073 Córdoba 1.141.494 627.784 561.743 Granada 1.274.090 709.186 637.921 Huelva 711.296 406.796 360.117 Jaén 909.030 505.189 454.563 Málaga 2.227.473 1.224.750 1.098.081 Sevilla 2.686.644 1.493.368 1.319.740 Total Andalucía 11.705.730 (92,20% dosis recibidas) 6.493.694 (76,7% población) (87,1% > 12 años) 5.796.239 (68,4% población) (77,7% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

H o s pi t a l i z a c ió n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.221 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los

q ue 225 se e n cu e n tr an e n U C I .

Por provincias: en Almería (83 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Cádiz (117 hospitalizaciones, de las que 28 en UCI), Córdoba (91 hospitalizaciones, de las que 22 en UCI), Granada (127 hospitalizaciones, de las que 25 en UCI), Huelva (73 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Jaén (74 hospitalizaciones, de las que 11 en UCI), Málaga (357 hospitalizaciones, de las que 59 en UCI) y Sevilla (299 hospitalizaciones, de las que 50 en UCI).

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 67.312 (+132) 4.285 (+7) 726 (0) 894 (+1) 60.393 (+396) Cádiz 109.775 (+229) 6.414 (+2) 677 (0) 1.554 (+1) 95.202 (+433) Córdoba 70.578 (+126) 5.148 (+5) 641 (+2) 1.037 (+0) 62.564 (+157) Granada 106.489 (+184) 8.959 (+7) 1.140 (0) 1.839 (+1) 97.170 (+136) Huelva 43.452 (+165) 2.655 (+11) 200 (0) 400 (+1) 37.382 (+405) Jaén 62.568 (+132) 5.078 (+5) 471 (0) 1.041 (+2) 56.912 (+632) Málaga 149.499 (+352) 10.117 (+15) 969 (+6) 1.856 (+4) 129.601 (+544) Sevilla 168.977 (+440) 12.107 (+40) 1.177 (+2) 2.148 (+6) 147.604 (+996) Total 778.650 (+1.760) 54.763 (+92) 6.001 (+10) 10.769 (+16) 686.828 (+3.699)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 307.05

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: