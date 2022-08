Actualización de datos Covid–19 V acu n as adm i n i s t radas en A nd a l uc í a a 27 de j u li o:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 844.070 474.215 406.300 Cádiz 1.480.934 822.669 713.437 Córdoba 980.855 539.406 475.738 Granada 1.083.437 607.407 523.578 Huelva 599.338 342.396 298.661 Jaén 768.555 432.231 374.258 Málaga 1.895.622 1.051.177 906.836 Sevilla 2.264.860 1.261.103 1.085.209 Total Andalucía 9.917.671 (98,96% dosis recibidas) 5.530.604 (65,33% población) (74,21% > 12 años) 4.784.017 (56,51% población) (64,19% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Hospitalizació n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.151 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 197 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (50 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Cádiz (127 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Córdoba (115 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Granada (117 hospitalizaciones, de las que 22 en UCI), Huelva (57 hospitalizaciones, de las que 7 en UCI), Jaén (57 hospitalizaciones, de las que 10 en UCI), Málaga (467 hospitalizaciones, de las que 74 en UCI) y Sevilla (161 hospitalizaciones, de las que 36 en UCI).

Saludandalucia saludand Saludand ConsejeriadeSaludyFamilias

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 60.691 (+299) 4.052 (+14) 692 (+1) 845 (+2) 55.644 (+50) Cádiz 97.670 (+524) 6.112 (+1) 670 (0) 1.513 (0) 85.231 (+224) Córdoba 64.159 (+389) 4.884 (+14) 607 (+2) 981 (0) 56.651 (+167) Granada 99.477 (+426) 8.627 (+22) 1.123 (0) 1.805 (0) 91.587 (+297) Huelva 37.735 (+233) 2.486 (+4) 184 (+1) 395 (0) 33.373 (+4) Jaén 56.271 (+263) 4.858 (+6) 460 (+1) 1.020 (+1) 52.089 (+51) Málaga 131.236 (+860) 9.142 (+53) 856 (+5) 1.713 (+4) 109.385 (+635) Sevilla 149.342 (+854) 11.431 (+20) 1.142 (+3) 2.058 (0) 135.964 (+289) Total 696.581 (+3.848) 51.592 (+134) 5.734 (+13) 10.330 (+7) 619.924 (+1.717)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 540.42

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: