Información sobre vacunas y datos Covid19 del 30 de julio en Andalucía

Ads

Ads

Actualización de datos Covid–19 V acu n as adm i n i s t radas en A nd a l uc í a a 29 de j u li o:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 860.036 485.847 412.468 Cádiz 1.511.053 841.711 726.449 Córdoba 999.522 550.387 484.729 Granada 1.105.104 621.863 532.485 Huelva 611.364 351.244 303.079 Jaén 784.595 444.594 379.021 Málaga 1.933.266 1.077.439 920.689 Sevilla 2.309.025 1.291.371 1.102.646 Total Andalucía 10.113.965 (100% dosis recibidas) 5.664.456 (66,92% población) (76,01% > 12 años) 4.861.566 (57,43% población) (65,23% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

Hospitalizació n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.195 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 219 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (57 hospitalizaciones, de las que 13 en UCI), Cádiz (135 hospitalizaciones, de las que 16 en UCI), Córdoba (121 hospitalizaciones, de las que 26 en UCI), Granada (119 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Huelva (55 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Jaén (49 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Málaga (471 hospitalizaciones, de las que 82 en UCI) y Sevilla (188 hospitalizaciones, de las que 38 en UCI).

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 61.436 (+383) 4.072 (+7) 695 (+1) 847 (0) 55.824 (+80) Cádiz 99.188 (+774) 6.123 (+6) 671 (0) 1.515 (0) 85.570 (+188) Córdoba 65.082 (+401) 4.898 (+7) 610 (+1) 982 (+1) 57.031 (+128) Granada 100.308 (+411) 8.657 (+18) 1.124 (0) 1.809 (+4) 91.764 (+92) Huelva 38.332 (+314) 2.502 (+10) 184 (0) 395 (0) 33.544 (+105) Jaén 57.015 (+363) 4.865 (+3) 460 (0) 1.021 (0) 52.481 (+223) Málaga 133.896 (+1.376) 9.252 (+54) 868 (+10) 1.722 (+1) 110.802 (+733) Sevilla 151.316 (+1.077) 11.472 (+31) 1.147 (+4) 2.060 (+2) 136.395 (+176) Total 706.573 (+5.099) 51.841 (+136) 5.759 (+16) 10.351 (+8) 623.411 (+1.725)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 568.44

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: