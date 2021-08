Actualización de datos Covid-19 Vacunas administradas en Andalucía a 3 de agosto:

Provincia Dosis administradas Personas con al menos una dosis Personas con pauta completa Almería 887.826 507.020 424.895 Cádiz 1.552.863 874.849 746.388 Córdoba 1.025.595 570.208 496.306 Granada 1.133.905 645.978 550.460 Huelva 627.281 362.607 311.858 Jaén 806.560 461.219 389.985 Málaga 1.985.797 1.119.716 946.955 Sevilla 2.370.851 1.343.174 1.132.966 Total Andalucía 10.390.678 (98,42,8% dosis recibidas) 5.884.771 (69,5% población) (78,9% > 12 años) 4.999.813 (59,0% población) (67,0% > 12 años)

* La población diana desciende a > 12 años siguiendo criterios del Ministerio de Sanidad.

H o s pi t a l i z a c i ó n :

La Consejería de Salud y Familias informa de que, actualmente, 1.336 pacientes confirmados con COVID-19 permanecen ingresados en los hospitales andaluces, de los que 238 se encuentran en UCI.

Por provincias: en Almería (69 hospitalizaciones, de las que 20 en UCI), Cádiz (164 hospitalizaciones, de las que 21 en UCI), Córdoba (127 hospitalizaciones, de las que 27 en UCI), Granada (116 hospitalizaciones, de las que 23 en UCI), Huelva (59 hospitalizaciones, de las que 9 en UCI), Jaén (59 hospitalizaciones, de las que 12 en UCI), Málaga (505 hospitalizaciones, de las que 88 en UCI) y Sevilla (237 hospitalizaciones, de l as que 38 e n U CI ) .

Saludandalucia saludand Saludand ConsejeriadeSaludyFamilias

Provincia Positivos PDIA Hospitalización UCI Fallecimientos Recuperados Almería 62.943 (+227) 4.111 (+3) 699 (0) 854 (+1) 56.388 (+154) Cádiz 101.933 (+480) 6.230 (+5) 671 (0) 1.518 (0) 86.404 (+217) Córdoba 66.480 (+326) 4.951 (+17) 615 (+2) 988 (+3) 57.738 (+197) Granada 101.743 (+365) 8.700 (+14) 1.127 (+1) 1.811 (0) 92.246 (+69) Huelva 39.519 (+186) 2.537 (+6) 188 (0) 395 (0) 34.494 (+211) Jaén 58.315 (+314) 4.909 (+12) 465 (+1) 1.023 (+1) 53.826 (+446) Málaga 138.287 (+822) 9.490 (+57) 890 (+1) 1.744 (+6) 112.455 (+585) Sevilla 155.072 (+935) 11.605 (+18) 1.151 (0) 2.070 (+4) 137.553 (+239) Total 724.292 (+3.655) 52.533 (+132) 5.806 (+5) 10.403 (+15) 631.104 (+2.118)

IA PDIA por 100.000 habitantes a 14 días en Andalucía: 586.04

* Las oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.

* El dato de positivos del día anterior se puede consultar en la web del IECA.

* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.

Todos los datos están disponibles en la web del IECA: