Investigadores del Hospital Universitario Virgen de la Victoria e IBIMA Plataforma BIONAND participan en una Guía de Práctica Clínica para la mejora del manejo de pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y Enfermedad Cardiovascular

Juan José Gómez Doblas ha coordinado a los expertos tanto de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) como de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)

Investigadores del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma BIONAND) han participado en la elaboración de una importante Guía de Práctica Clínica para la mejora del tratamiento de pacientes. El encargado de liderar tanto en el hospital como en el Instituto esta guía ha sido el co-investigador responsable del grupo ‘Investigación Cardiovascular para la Salud, Juan José Gómez Doblas, ya que ha coordinado al grupo de expertos de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) que han desarrollado la guía de práctica clínica de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) para el manejo multidisciplinar de pacientes que padecen tanto enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) como enfermedades cardiovasculares (ECV).

La guía, publicada en la prestigiosa revista internacional Archivos de Bronconeumología, responde a la necesidad urgente de integrar la atención de estas patologías, dado que los eventos cardiovasculares son la principal causa de hospitalización en pacientes con EPOC, y hasta un 40% de estos pacientes fallecen a causa de enfermedades cardiovasculares. Esta interrelación subraya la importancia de una gestión conjunta y eficiente de ambas condiciones.

En este sentido, la guía enfatiza la importancia de una colaboración estrecha entre neumólogos y cardiólogos para mejorar los resultados clínicos y la eficiencia del sistema de salud, evitando procedimientos duplicados y enfoques inconsistentes.

Además, pone de manifiesto la importancia de la prevención y el diagnóstico temprano para ayudar en la toma de decisiones clínicas, y del tratamiento farmacológico con broncodilatadores de acción prolongada (LAMA o LABA) y triple terapia para la reducción significativa de la mortalidad y las hospitalizaciones.

Este innovador trabajo proporciona criterios claros para la identificación de pacientes con EPOC que pueden desarrollar ECV y viceversa, incluyendo cuándo es necesario derivar a los pacientes a cardiología o neumología, siendo una fuente de mejora la prevención y diagnóstico temprano de estas enfermedades interrelacionadas y, por tanto, de la eficiencia en la asistencia sanitaria.

«Esta guía es un avance crucial en la atención de pacientes con EPOC y enfermedades cardiovasculares, que a menudo se ven atrapados en un ciclo de diagnósticos y tratamientos fragmentados,» explicó Gómez Doblas, que es co-investigador responsable de IBIMA Plataforma BIONAND y además investigador del Centro de Investigación Biomédica en Red – Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV). En este sentido, Gómez Doblas ha subrayado que «nuestra meta es proporcionar a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para un enfoque más integral y coordinado, mejorando así los resultados clínicos y la calidad de vida de los pacientes. La colaboración entre neumólogos y cardiólogos no es solo deseable, es esencial para enfrentar estos desafíos complejos.»

Esta guía de práctica clínica representa un avance significativo hacia una atención sanitaria más integrada y efectiva, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir la carga sobre el sistema de salud. La colaboración entre SEPAR y SEC marca un hito en el tratamiento de estas complejas condiciones de salud.

Referencia:

de Miguel-Díez J, Núñez Villota J, Santos Pérez S, Manito Lorite N, Alcázar Navarrete B, Delgado Jiménez JF, Soler-Cataluña JJ, Pascual Figar D, Sobradillo Ecenarro P, Gómez Doblas JJ. Multidisciplinary Management of Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Cardiovascular Disease. Arch Bromonium. 2024 Apr;60(4):226-237. English, Spanish. doi: 10.1016/j.arbres.2024.01.013. Epub 2024 Feb 1. PMID: 38383272. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300289624000152?via%3Dihub