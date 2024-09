El grupo de investigación de IBIMA Plataforma BIONAND, que desarrolla su trabajo en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y la Universidad de Málaga estudia el ‘rechallange positivo’, una forma de reforzar el proceso por el que se investiga la causalidad de un medicamento como el responsable del daño hepático

Este equipo de profesionales forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Hepática y Digestivas (CIBERehd), adscrito al Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND), que desarrollan su trabajo en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y la Universidad de Málaga, han liderado un importante estudio que arroja luz sobre las lesiones hepáticas inducidas por medicamentos (DILI).

Este estudio, que ha sido publicado en la revista ‘Pharmacological Research’, forma parte de una colaboración internacional liderada por el propio Instituto, que coordina los registros españoles (Spanish DILI Registry) y Latinoamericano (LATINDILI Network) y con la participación de 11 países y más de 60 centros hospitalarios. El daño hepático tóxico inducido por fármacos (DILI) es una de las afecciones hepáticas más complejas debido a su capacidad de presentarse como cualquier otra enfermedad hepática aguda o crónica, su potencial gravedad, y la ausencia de biomarcadores específicos para establecer la certeza diagnóstica, la cual se sustenta en la exclusión de causas alternativas que pueden ser diagnosticadas con fiabilidad diagnóstica. La incapacidad de evitar que algunos fármacos hepatotóxicos puedan superar la fase de desarrollo y llegar al mercado, así como de identificar a los sujetos susceptibles, continúa haciendo imprescindible la farmacovigilancia poscomercialización. Los registros de hepatotoxicidad se convierten en un instrumento idóneo para la recogida sistemática, según criterios consensuados y con continuidad de la recogida de datos protocolizados y bien definidos.

Una reacción adversa inesperada a medicamentos, hierbas o suplementos dietéticos, puede causar daño hepático grave. En algunos casos, la reexposición al mismo medicamento, incluso sin intención, puede reforzar el diagnóstico de DILI si el daño hepático reaparece, fenómeno conocido como «rechallenge o reexposición positiva».

El estudio analizó datos de dos grandes registros de DILI en España y América Latina, cubriendo un total de 1.418 pacientes, de los cuales 58 experimentaron un “rechallenge positivo”. Los resultados mostraron que la reexposición al medicamento, aunque generalmente no resultó en un desenlace fatal, sí se asoció con una recuperación más prolongada.

El Dr. José María Pinazo, primer autor de este trabajo y que ha liderado este estudio conjuntamente con la Dra. Miren Garcia-Cortes, y que pertenecen al grupo ‘Hepatogastroenterología, Farmacología y Terapéutica Clínica Traslacional’, , ha destacado que “este estudio es crucial porque nos ayuda a entender mejor cómo ciertos medicamentos pueden producir varios episodios de daño hepático y que es obligado revisar los criterios diagnósticos existentes hasta la fecha y así incluir medidas más precisas y sensibles para la detección del daño hepático cuando el paciente se re-expone al medicamento que le causó lesión hepática previamente».

Este grupo de investigación está liderado el actual vicedirector científico de IBIMA Plataforma BIONAND, jefe de servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y catedrático de la Universidad de Málaga, Raúl Andrade, así como por la actual directora de la Unidad de Investigación Clínica Independiente y Ensayos Clínicos del Instituto (UICEC IBIMA), jefa de servicio de Farmacología Clínica del mismo hospital, también catedrática de la Universidad de Málaga, Maribel Lucena.

Además, el propio José María Pinazo ha señalado que «gracias a los datos que hemos extraído de este estudio, conocemos mejor las consecuencias en el hígado de la reexposición del paciente a fármacos que habían producido anteriormente un daño tóxico, un aspecto poco conocido y que merece una mayor atención en el futuro”. La importancia de este estudio radica en que la” identificación de los medicamentos implicados y entender cómo reaccionan los pacientes tras la re-exposición a los mismos, es vital para mejorar el manejo del DILI y prevenir daños futuros, proporcionando una base más sólida para seguir trabajando en el desarrollo de guías clínicas más efectivas y seguras”, ha apuntado el investigador.

Por último, este estudio también ha contado con la colaboración de otros centros de Latinoamérica, como son el Hospital Provincial del Centenario junto a la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), el Hospital de Clínicas de Uruguay, así como el Hospital Universitario Profesor Edgar Santos de Salvador de Bahía, Brasil, que llevan colaborando con IBIMA y la Universidad de Málaga desde el año 2011.

Referencia:

Pinazo-Bandera JM, Niu H, Alvarez-Alvarez I, Medina-Cáliz I, Del Campo-Herrera E, Ortega-Alonso A, Robles-Díaz M, Hernández N, Paraná R, Nunes V, Girala M, Bessone F, Lucena MI, Andrade RJ, García Cortés M. Rechallenge in idiosyncratic drug-induced liver injury: An analysis of cases in two large prospective registries according to existing definitions. Pharmacol Res. 2024 May;203:107183. doi: 10.1016/j.phrs.2024.107183. Epub 2024 Apr 15. PMID: 38631619.