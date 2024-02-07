(Izquierda Unida) Morillas: “La Desbandá fue un genocidio que se cobró la vida de miles de personas y que fue silenciado. Un genocidio invisible. Por eso es fundamental esta marcha como ejercicio de memoria democrática y de reivindicación de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”

La coordinadora provincial de la coalición de izquierdas, Toni Morillas, acusa al PP de “seguir incumpliendo de manera sistemática la ley de memoria democrática en Andalucía. Tenemos casos, como el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Rincón, que incluso se niegan a facilitar que las personas que inician la ruta conmemorativa de la Desbandá puedan ser acogidas en un espacio público de la ciudad para pernoctar”.

Morillas, que ha acompañado el inicio de la primera de las once etapas de la VIIIª edición de la marcha de la Desbandá, ha recordado que “hace 87 años que más de 300.000 malagueñas y malagueños tuvieron que huir por la carretera de la muerte, la carretera de Málaga a Almería, siendo bombardeados por tierra, mar y aire por las tropas franquistas”.

Morillas recuerda que “la Desbandá fue un genocidio que se cobró la vida de miles de personas y que fue silenciado. Un genocidio invisible. Por eso es tan importante la labor que desde el año 2005 viene haciendo el movimiento memorialista, junto a militantes de la izquierda de Málaga, Granada y Almería. Vienen impulsando esta marcha que en el presente año cumple su octava edición, como marcha integral, haciendo un ejercicio de memoria democrática y de reivindicación de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”.

La concejala portavoz de IU en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, Rocío Calderón, ha reivindicado “la necesidad de contar esta historia y transmitirla de generación en generación, para que no se olvide. Pero hoy en día hay quienes niegan la historia, como el presidente de la Diputación, Francisco Salado (PP), que niega la Desbandá y le da la espalda. En esta misma línea, Salado tampoco convoca la Mesa de la Memoria, cuya constitución se aprobó en 2016 en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y ocho años después sigue sin convocarse”.

Junto a Morillas y Calderón, también se ha sumado a la representación institucional de IU en la salida de la VIIIª edición de la Desbandá el diputado provincial de la coalición, Juan Márquez.