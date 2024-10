(Izquierda Unida Málaga) Morillas: “Es infame e indecente que se mueran cinco personas en Málaga al día esperando una resolución de la ley de Dependencia. Es indecente que se tarden 603 días para emitir una resolución que tendría que estar en un máximo de 180 días para permitir que las personas que tienen necesidad de recibir unos apoyos para vivir con dignidad reciban unos servicios públicos adecuados”

Desde la manifestación de Málaga en defensa de la ley de Dependencia convocada por la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social en todas las capitales de provincia de Andalucía, la coordinadora provincial de Izquierda Unida Málaga, Toni Morillas, exige al gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía que “deje de recortar la ley de Dependencia y que garantice el derecho al cuidado de las personas dependientes de nuestra tierra. Juanma Moreno (PP) tiene que dejar de incumplir la ley que fija en 180 días el tiempo máximo de espera, es indecente que en Andalucía el tiempo medio para la resolución sea de 603 días y que cinco personas en Málaga mueran cada día esperando recibir la prestación del servicio”.

“Junto a la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social y la marea de la ciudadanía salimos a la calle a defender nuestros servicios públicos frente a la política neoliberal del Partido Popular de Juanma Moreno (PP) que aplica el recorte duro y la privatización a la ley de Dependencia, igual que hace con nuestra o nuestro sistema educativo público”, explica Morillas.

“Defendemos el derecho universal al cuidado, es infame e indecente que se mueran cinco personas en Málaga al día esperando una resolución de la ley de Dependencia. Es indecente que se tarden 603 días para emitir una resolución que permita que las personas que tienen necesidad de recibir unos apoyos para vivir con dignidad reciban unos servicios públicos adecuados”, abunda Morillas.

La coordinadora de IU avanza que “la movilización ciudadanía en defensa de los servicios públicos va a continuar, el lunes estaremos en la concentración en defensa de la educación pública y en defensa de la sanidad, porque estamos convencidas de que para defender el derecho a una vida digna es fundamental que tengamos unos servicios públicos robustos en Andalucía y eso es lo que hoy está atacando el Partido Popular. Es fundamental sumar muchas más movilizaciones, que todas las personas dependientes que están esperando esa resolución o sus familias salgan a la calle, que todas las mujeres que están cargando sobre su espaldas el trabajo no reconocido y no remunerado de los cuidados salgan a la calle, porque la administración pública no está cumpliendo con su obligaciones, nos va la vida en ello”.