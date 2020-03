1 de 4

Ayer por la noche, la Asociación de Fieles de Nuestro Padre Jesús Caído del Paso y María Santísima de la Amargura celebró su pregón y presentó el cartel anunciador del Martes Santo en el Centro Cultural Vicente Aleixandre, donde acudieron numerosos colectivos y miembros de la Corporación Municipal, entre ellos, el alcalde Joaquín Villanova y la concejala de Cultura, Jéssica Trujillo.

Al comenzar el acto se proyectó un vídeo en el que se recogían imágenes de la asociación con las diferentes actividades que realiza el colectivo durante el año como por ejemplo el torneo solidario de fútbol 7, la visita teatralizada al cementerio o el besamanos a la Virgen. Poco después, se descubrió el cartel realizado por Pepi Gómez, quien no pudo evitar mostrarse emocionada y explicó que en el cartel ha intentado mostrar el sufrimiento contenido.

Una vez presentado el cartel, tuvo lugar la actuación de la Asociación Raíces y Horizonte, y el pregonero del año pasado, José Manuel de Molina, presentó a la pregonera de este año, Carmen Nogales, a la que definió como una mujer solidaria, valiente, sensible y con buen corazón.

La pregonera, Carmen Nogales, empezó teniendo palabras de agradecimiento hacia el presidente de la asociación, Ignacio Partal, por su confianza en ella para que hiciera este pregón: “Es la primera vez que hago algo así y espero estar a la altura del honor que se me concede”.

Seguidamente, Nogales, nacida en Melilla, hizo un recorrido por su infancia y destacó algunos momentos que guardaban relación con esta Semana Santa. La pregonera adelantó algunas de las principales calles que la imagen recorrerá el martes 7 de abril y puso énfasis en el amor y fervor que sienten los vecinos del municipio hacia la titular. “En tus ojos verdes se refleja la primavera y en tu corazón están recogidos todos los anhelos de los alhaurinos que cada martes santo te rezamos con fe”, apuntó.

Una vez finalizado el pregón, se repartieron diferentes obsequios a las personas que colaboran y apoyan a la asociación.

El presidente de la asociación, Ignacio Partal, subrayó que han estado trabajando durante un año entero para la salida procesional del Martes Santo. Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para la autora del cartel y para la pregonera, quienes no dudaron en colaborar con el colectivo. Además, adelantó que Eva Rueda será la encargada de dar los primeros toques de campana.

Para finalizar el acto, se interpretó una marcha de clarinetes y una versión de ‘Ayúdame’ de Rocío Jurado.